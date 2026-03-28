حلم الـ40 عاما.. "أسود الرافدين" في مهمة اقتناص بطاقة المونديال (فيديو)

وجه عدد من لاعبي المنتخب العراقي رسائل تحفيزية إلى الجماهير قبل مواجهة نهائي الملحق العالمي أمام منتخب بوليفيا، المقررة فجر يوم الأربعاء 1أبريل/نيسان في مدينة مونتيري بالمكسيك، مؤكدين عزمهم على القتال من أجل خطف بطاقة التأهل وعدم التفريط في الفرصة التاريخية.

ونشر الموقع الرسمي للمنتخب العراقي عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي سلسلة لقاءات مع نجوم الفريق، عبّروا خلالها عن جاهزيتهم للمواجهة المرتقبة.

وقال لاعب الوسط الدفاعي زيد إسماعيل، المحترف في نادي الطلبة: "المعنويات عالية وجميع اللاعبين جاهزون. إنها مباراة تاريخية بعد غياب 40 عامًا. منتخب بوليفيا محترم، لديه نقاط قوة وضعف، لكننا سنقاتل من أجل التأهل وإسعاد جماهيرنا".

من جانبه، أكد المدافع ريبين سولاقا، المحترف في نادي بورت التايلاندي، أن التركيز سيكون على أداء المنتخب العراقي، مضيفًا: "لا يهم اسم المنافس، لكن بعد معرفتنا بأنه بوليفيا، يجب أن ينصب تركيزنا على ما سنقدمه داخل الملعب. هذه المباراة هي الأهم في مسيرة اللاعبين الحالية".

يذكر أن المنتخب العراقي سبق أن واجه نظيره البوليفي مرة واحدة فقط في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، في مباراة ودية أقيمت بالإمارات وانتهت بالتعادل السلبي 0-0، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية.

قلبت بوليفيا تأخرها إلى فوز 2-1 على سورينام في الدور قبل النهائي للملحق العالمي يوم الخميس، لتبقي على آمالها في المشاركة لأول مرة في كأس العالم منذ عام 1994.

وبذلك، سيواجه منتخب أمريكا الجنوبية منافسه العراقي في نهائي الملحق للتأهل إلى النهائيات يوم الأربعاء صباحا والانضمام إلى المجموعة التاسعة في مونديال 2026 الذي سيقام بعد أقل من 3 أشهر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.