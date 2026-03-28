الاتحاد السعودي يستعين بخبرات نور والمنتشري لتحقيق الاستقرار

عين نادي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، نجميه السابقين محمد نور وحمد المنتشري، مستشارين لرئيس مجلس الإدارة لشؤون كرة القدم.

وأكد النادي عبر حسابه على "إكس" أن القرار يأتي دعما لمنظومة العمل وتعزيزا للتكامل بما يخدم تطلعات المرحلة القادمة.

كما أكد الاتحاد حرصه على مواصلة مسيرة التطوير وتعزيز الاستقرار والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها أبناء النادي في خدمة

مسيرته.

ويمر الاتحاد بموسم عصيب، فبعد تحقيقه ثنائية الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الحالي، تراجع بشكل كبير ليحتل المركز السادس في الدوري برصيد 42 نقطة بفارق 25 نقطة كاملة عن النصر المتصدر.

كما ودع الفريق، الذي أقال في وقت سابق مدربه الفرنسي لوران بلان، واستعان بالبرتغالي سيرجيو كونسيساو، بطولة كأس الملك من الدور نصف النهائي بخسارة غير متوقعة أمام الخلود بركلات الترجيح.