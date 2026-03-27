يلتقي منتخب تونس نظيره منتخب هايتي يوم الأحد المقبل بمدينة تورونتو الكندية، وذلك ضمن استعدادتهما لكأس العالم 2026.

موعد مباراة تونس ضد هايتي الودية والقنوات الناقلة

تقام مباراة تونس ضد هايتي الودية يوم الأحد 29 مارس / آذار 2026 بملعب بي إم أو فيلد بتورونتو في كندا.

وتنطلق المواجهة عند الساعة الثالثة فجر الأحد (03:00) بتوقيت قطر والسعودية، والواحدة فجرا (01:00) بتوقيت تونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد هايتي

القناة التونسية الوطنية.

تغطية شاملة للمباراة من الجزيرة نت

يمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة، بالصور والفيديوهات والتغريدات مع الأرقام والتحليلات عبر موقع الجزيرة نت.

وتنطلق التغطية ساعات قبل المباراة، لتستمر بعد نهايتها مرفقة بكل أهداف المباراة، وملخص شامل لها.

مهمة جديدة للمدرب لموشي

كشف مدرب المنتخب التونسي، صبري اللموشي، عن قائمة موسعة تضم 30 لاعباً، تصدّرها راني خضيرة، متوسط ميدان يونيون برلين، الذي يسجّل أول حضور له مع "نسور قرطاج" عقب حصوله على الجنسية الرياضية. ويُذكر أن خضيرة هو شقيق الدولي الألماني السابق سامي خضيرة، بطل كأس العالم 2014.

وضمّت القائمة أسماء تُستدعى لأول مرة، من بينها رائد الشيخاوي، مدافع الاتحاد المنستيري، ومهيب الشامخ، حارس النادي الإفريقي، إضافة إلى عمر بن علي، مهاجم الصفاقسي، ولؤي بن فرحات، مهاجم كارلسروه الألماني، وأنيس السعيدي، لاعب سان دييغو، وريان اللومي، مهاجم فانكوفر.

كما عرفت القائمة عودة كل من أنيس بن سليمان، وخليل العياري، لاعب باريس سان جيرمان.

في المقابل، خلت القائمة من اسم محمد علي بن رمضان، متوسط ميدان الأهلي المصري، إلى جانب سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك.