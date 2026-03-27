منع مدرب ولاعبو الهند من دخول ملعبهم بسبب "التأمين"

India players line up for the team photos for the third round of the Asian Cup qualifiers match between Bangladesh and India at the National Stadium in Dhaka, Bangladesh, on November 18, 2025. (Final Score: Bangladesh 1:0 India). (Photo by Zabed Hasnain Chowdhury/NurPhoto via Getty Images)
منتخب الهند فقد الأمل في التأهل لكأس آسيا (غيتي)
Published On 27/3/2026

ذكرت وسائل إعلام هندية أن خالد جميل مدرب منتخب الهند وبعض اللاعبين منعوا يوم الخميس من دخول الملعب الذي يستضيف مباراتهم ضد هونج كونغ، مما تسبب في إلغاء مؤتمر صحفي قبل مواجهة في تصفيات كأس آسيا لكرة القدم 2027.

وقالت وكالة (بي.تي.آي) نقلا عن مسؤول في الاتحاد الهندي لكرة القدم، إن المؤتمر الصحفي ألغي لأن اتحاد كرة القدم في ولاية كيرالا ‌لم يدفع وديعة تأمين إلزامية لسلطات المدينة المالكة لملعب "جواهر لال نهرو" في كوتشي.

اقرأ أيضا

وأعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم في بيان له أن مباراة يوم الثلاثاء يجب أن تقام كما هو مخطط لها.

وقال عبر منصة إكس "لدينا ثقة كاملة بأن اتحاد كرة القدم في ولاية كيرالا سيكمل الإجراءات الرسمية مع السلطات المحلية".

وفقد منتخب الهند فرصة التأهل لكأس آسيا 2027 بعدما ‌تذيل المجموعة.

وتعرض الاتحاد الهندي للعبة لانتقادات بعد إرسال قمصان بمقاسات أصغر من المطلوب إلى منتخب السيدات خلال مشاركته في كأس آسيا للسيدات في وقت سابق من هذا الشهر، ما دفع الاتحاد إلى الإسراع في تصنيع الأطقم محليا.

المصدر: رويترز

