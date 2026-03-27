"اتصل بميسي".. مسؤول في الدوري الأمريكي يوجه رسالة لمحمد صلاح

رحب مفوض الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم دون غاربر بشدة بفكرة انضمام النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، إلى أحد الفرق الأمريكية في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ويفتح سوق الانتقالات الصيفية القادم في الولايات المتحدة أبوابه يوم 13 يوليو/تموز القادم، ويستمر حتى يوم 2 سبتمبر/أيلول.

وقال غاربر خلال مشاركته في مؤتمر مؤسسة "سبورتس بيزنس جورنال" (إس بي جيه) لأعمال كرة القدم في أتالانتا: "سيكون صلاح لاعبا رائعا في الدوري الأمريكي وأعتقد أننا سنوفر له منصة عظيمة، إذا قرر المجيء فسنستقبله بأذرع مفتوحة".

وأضاف: "لم يكن بإمكاني قول ذلك لو لم يعلن رحيله عن ليفربول".

وختم غاربر: "أود أن أقول إنه يجب عليه التواصل مع ليونيل ميسي وتوماس مولر، ليرى مدى سعادتهما ونجاحهما ومدى انسجامهما التام مع التواجد في الدوري الأمريكي".

اهتمام سعودي بمحمد صلاح

في هذه الأثناء أكدت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأمريكية أن نادي الاتحاد السعودي مستعد لاستئناف مساعيه التي استمرت سنوات، من أجل ضم صلاح.

لكن هذه الخطوة ستواجهها منافسة قوية من أندية الدوري الأمريكي التي نجحت أنديتها على مدار السنوات القليلة الماضية في استقطاب أبرز نجوم اللعبة في العالم مثل ميسي، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين ومولر، وآخرهم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي سينضم رسميا لأورلاندو سيتي في الصيف المقبل.

وعلى الجهة المقابلة أكدت الشبكة الأمريكية أن نادي سان دييغو إف سي المملوك لرجل الأعمال المصري محمد منصور، ونادي شيكاغو فاير الذي طارد في الماضي لاعبين بارزين مثل نيمار دا سيلفا، لا يسعيان للتعاقد مع صلاح في الوقت الحالي.

رحيل صلاح عن ليفربول

وأعلن صلاح (33 عاما) يوم الثلاثاء الماضي رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الكروي الحالي لعامي 2025-2026، بعد رحلة مميزة حافلة بالإنجازات والجوائز الفردية والجماعية.

وخلال 9 سنوات بملعب أنفيلد نقش النجم المصري اسمه كواحد من نجوم كرة القدم في الكرة الإنجليزية، والأوروبية والعالمية أيضا.

وحقق صلاح مع ليفربول جميع الألقاب الممكنة، كما عزز إرثه في ملعب أنفيلد بالعديد من الأرقام الشخصية أبرزها حصده جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي في 4 مناسبات وهو رقم قياسي يتقاسمه مع النجم الفرنسي الأسبق لأرسنال تيري هنري.