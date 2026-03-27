يحتضن ملعب "نورثويست" في الولايات المتحدة الأمريكية، مباراة فرنسا ضد كولومبيا في لقاء ودي، تحضيرا منهما لكأس العالم 2026.

موعد مباراة فرنسا ضد كولومبيا الودية والقنوات الناقلة

تقام مباراة فرنسا ضد كولومبيا يوم الأحد 29 مارس/ آذار 2026، بملعب "نورثويست" في مدينة لاندوفر، بضواحي واشنطن العاصمة الأمريكية.

وتنطلق المواجهة بداية من الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة (21:00) بتوقيت مصر، (20:00) بتوقيت تونس، الجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لودية فرنسا ضد كولومبيا

beIN SPORTS 1

وقد التقى المنتخبان سابقاً في 4 مباريات منذ عام 1972، وكان آخر لقاء بينهما قد انتهى بفوز كولومبيا يوم الجمعة 23 مارس/آذار 2018 في مباراة ودية بنتيجة 3-2.