موعد مباراة فرنسا ضد كولومبيا الودية والقنوات الناقلة

France national team players (from L) #08 Aurelien Tchouameni, #11 Michael Olise, #14 Adrien Rabiot, #19 Theo Hernandez, #22 Hugo Ekitike, #04 Dayot Upamecano, #02 Malo Gusto, #15 Ibrahima Konate, #07 Ousmane Dembele, #16 Mike Maignan and #10 Kylian Mbappe pose ahead of a friendly football match between Brazil and France at Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts, on March 26, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
فرنسا تواجه كولومبيا وديا في الولايات المتحدة الأمريكية
Published On 27/3/2026

يحتضن ملعب "نورثويست" في الولايات المتحدة الأمريكية، مباراة فرنسا ضد كولومبيا في لقاء ودي، تحضيرا منهما لكأس العالم 2026.

تقام مباراة فرنسا ضد كولومبيا يوم الأحد 29 مارس/ آذار 2026، بملعب "نورثويست" في مدينة لاندوفر، بضواحي واشنطن العاصمة الأمريكية.

وتنطلق المواجهة بداية من الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة (21:00) بتوقيت مصر، (20:00) بتوقيت تونس، الجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لودية فرنسا ضد كولومبيا

  • beIN SPORTS 1

تغطية شاملة للمباراة من الجزيرة نت

يمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة، بالصور والفيديوهات والتغريدات مع الأرقام والتحليلات عبر موقع الجزيرة نت.

وتنطلق التغطية ساعات قبل المباراة، لتستمر بعد نهايتها مرفقة بكل أهداف المباراة، وملخص شامل لها.

وقد التقى المنتخبان سابقاً في 4 مباريات منذ عام 1972، وكان آخر لقاء بينهما قد انتهى بفوز كولومبيا يوم الجمعة 23 مارس/آذار 2018 في مباراة ودية بنتيجة 3-2.

