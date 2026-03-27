بالفيديو.. نجوم منتخب العراق يوجهون رسائل قبل مباراة بوليفيا

وجه عدد من لاعبي المنتخب العراقي رسائل مهمة إلى الجماهير العراقية قبل مواجهة نهائي الملحق العالمي ضد منتخب بوليفيا، المقررة يوم الثلاثاء في مدينة مونتيري بالمكسيك، مؤكدين أهمية الدعم الجماهيري القوي لرفع معنويات اللاعبين.

وتم نشر رسالة المهاجم أيمن حسين عبر الموقع الرسمي للمنتخب على وسائل التواصل الاجتماعي، حاثا الجماهير على التوافد بكثافة يوم 31 مارس/آذار، خصوصا الجالية العراقية في أمريكا الشمالية وأوروبا، للمساهمة في ملء مدرجات الملعب ومساندة الفريق.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مباشر مباراة المغرب ضد الإكوادور الودية.. لحظة بلحظة

مباشر مباراة المغرب ضد الإكوادور الودية.. لحظة بلحظة list 2 of 2 مباشر.. مباراة الجزائر ضد غواتيمالا الودية end of list

وأبرز اللاعبون أهمية الوقوف خلف المنتخب في هذه المباراة المصيرية لتحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

يذكر أن المنتخب العراقي سبق أن واجه نظيره البوليفي مرة واحدة فقط في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، في مباراة ودية أقيمت بالإمارات وانتهت بالتعادل السلبي 0-0، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية.

على الجانب الآخر، قلبت بوليفيا تأخرها إلى فوز 2-1 على سورينام في الدور قبل النهائي للملحق العالمي يوم أمس الخميس، لتبقي على آمالها في المشاركة لأول مرة في كأس العالم منذ عام 1994.

وبذلك، سيواجه منتخب أمريكا الجنوبية منافسه العراقي في نهائي الملحق للتأهل إلى النهائيات والانضمام إلى المجموعة التاسعة في مونديال 2026 الذي سيقام بعد أقل من 3 أشهر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.