هل يشارك ميسي في مونديال 2026؟.. سكالوني يجيب

لا يزال الغموض يكتنف مشاركة الأسطورة ليونيل ميسي في حملة دفاع الأرجنتين عن لقبها العالمي. ففي تصريحات أثارت جدلاً واسعاً، أكد مدرب المنتخب الوطني، ليونيل سكالوني، أن قرار مشاركة القائد البالغ من العمر 38 عاماً يظل معلقاً بقرار شخصي من اللاعب نفسه.

وفي مؤتمر صحفي، رمى سكالوني بالكرة في ملعب "البولغا" قائلاً: "هذا سؤال يُوجّه إليه مباشرة".

وأضاف المدرب الذي قاد الأرجنتين لذهب المونديال "موقفي واضح للجميع؛ سأبذل قصارى جهدي لضمان وجوده، فمصلحة كرة القدم تقتضي حضور ميسي. لكن القرار النهائي يرتكز على حالته النفسية وجاهزيته البدنية ومدى قدرته على العطاء في هذا السن".

وعلى الرغم من الشكوك المونديالية، أكد سكالوني حضور ميسي في "أسبوع الفيفا" الحالي، حيث سيقود التشكيلة في مواجهتين وديتين على ملعب "لا بومبونيرا" العريق ضد كل من موريتانيا اليوم الجمعة 27 مارس/آذار وزامبيا في 31 من الشهر نفسه.

وأوضح سكالوني أن ميسي سيشارك في المباراتين، مع ترك مسألة البدء به أساسياً للتقييم الفني قبيل الصافرة.

وضمت قائمة سكالوني الأخيرة 30 لاعباً، بينهم 16 بطلاً للعالم، مع تطعيم الفريق بدماء جديدة متمثلة في المدافعين توماس بالاسيوس وغابرييل روخاس، والجناح الشاب جيانلوكا بريستياني.

وشدد سكالوني على أن المعيار الوحيد للبقاء في التشكيلة المونديالية هو "الجاهزية القصوى"، مشيراً إلى أن الإنجازات السابقة ليست صكاً للمشاركة في البطولة المقبلة.

يُذكر أن قرعة كأس العالم وضعت "الألبيسيليستي" في المجموعة العاشرة، حيث سيبدأ مشوار الدفاع عن اللقب في 16 يونيو/حزيران بمواجهة قوية ضد المنتخب الجزائري، تليها مواجهتا النمسا والأردن.