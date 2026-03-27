22 تبديلا في مباراة ألمانيا ضد سويسرا.. ماذا يقول قانون كرة القدم؟

في سابقة قد تجعل من دكة البدلاء "خلية نحل" لا تهدأ، اتفقت الماكينات الألمانية مع الجانب السويسري على إجراء ما يصل إلى 22 تبديلاً بواقع 11 تبديلا لكل فريق خلال ودية اليوم الجمعة بين المنتخبين.

هذا الاتفاق الاستثنائي يعني أن المدربين بإمكانهما استبدال تشكيلة كاملة بـ11 لاعباً جديداً خلال دقائق المباراة التسعين.

قانون "إيفاب" الجديد: "بدّل كما تشاء"

هذه "الثورة التكتيكية" تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) الصادر في فبراير/شباط الماضي، والذي سمح برفع سقف التبديلات في الوديات الدولية من 6 إلى 8، مع منح الضوء الأخضر للمنتخبات للوصول إلى 11 تبديلاً في حال الاتفاق المسبق بين الطرفين.

ضوابط "الزحام" على الخط

رغم هذا العدد المهول من التبديلات، إلا أن القواعد الصارمة ستحكم العملية لضمان عدم تحول المباراة إلى "ماراثون دخول وخروج":

3 توقفات فقط: لا يحق لكل مدرب إيقاف اللعب لإجراء التبديلات سوى في 3 مناسبات فقط طوال المباراة.

استراحة المحارب: يمكن استغلال فترة ما بين الشوطين لإجراء أي عدد من التبديلات دون احتسابها من التوقفات الثلاثة.

ياكين يفتح أبواب "الاختبار الأخير"

مدرب سويسرا، مورات ياكين، كان الأكثر حماساً لهذا القرار، مؤكداً أنه سيستنفد حصته الكاملة (11 تبديلاً) لمنح الفرصة لجميع "المرشحين" لإثبات جدارتهم قبل إعلان القائمة النهائية المسافرة إلى مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

ورغم هذه "البحبوحة" الودية، ذكّر الاتحاد الألماني بأن قواعد المونديال الرسمية في يونيو القادم تظل ثابتة: 5 تبديلات فقط في الوقت الأصلي، مع تبديل سادس إضافي في حال التمديد للأشواط الإضافية.