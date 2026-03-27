سان دييغو يدخل صراع التعاقد مع محمد صلاح

فتح الملياردير المصري-البريطاني محمد منصور، مالك نادي سان دييغو أف سي الأمريكي، الباب أمام التكهنات حول إمكانية ضم مواطنه محمد صلاح إلى صفوف فريقه، واصفاً إياه بـ "الإضافة القيّمة" لأي دوري أو فريق ينضم إليه، وذلك بالتزامن مع إعلان "الفرعون" رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وقال منصور، الخميس، إن مواطنه المصري محمد صلاح سيكون "إضافة قيّمة"، في ظل تصاعد التكهنات حول وجهة المهاجم الدولي المقبلة.

وكان "الفرعون" قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيغادر أنفيلد في نهاية هذا الموسم بعد مسيرة مظفرة مع "ريدز" لتسعة أعوام، حيث سجّل معه 255 هدفا ويقف إلى جانب عظماء النادي على الإطلاق.

الغموض يحيط بوجهة "الملك المصري"

وفي حين تُعد السعودية وجهته المرجحة، فإن صلاح قد يختار اللحاق بالعديد من النجوم الكبار الآخرين الذين انتقلوا في الأعوام الماضية إلى الدوري الأميركي على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي والكوري الجنوبي هيونغ-مين سون، أو مؤخرا كالفرنسي أنطوان غريزمان الذي أُعلن انضمامه إلى أورلاندو سيتي عقب نهاية موسمه مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

وفي حال فعلها، فإن نادي سان دييغو الذي بلغ الدور نصف النهائي من الأدوار الإقصائية في موسمه الأول بالدوري العام الماضي، ارتبط اسمه بقوة بضمّ صلاح، لا سيما في ظل وجود مالكه الثري البريطاني-المصري منصور.

وقال منصور على هامش قمة "أعمال كرة القدم" في أتلانتا "إنه على الأرجح أحد أعظم اللاعبين في الوقت الحالي. وأي فريق ينجح في ضمه، أو أي دولة تحصل على خدماته، سيكون بلا شك إضافة قيّمة له".

ورفض منصور الإجابة عمّا إذا كان يسعى بشكل نشط للتعاقد مع صلاح أو ما إذا كان قد جسّ نبض إمكانية ضمّ المهاجم الدولي في وقت سابق.

وأضاف "بالطبع، محمد صلاح هو شخص أفتخر به كثيرا، كوني مصري الأصل. لقد نجح في الوصول إلى الساحة العالمية كأحد أعظم اللاعبين".

وتابع "وأعتقد أنه، إذا قرر أيا كانت وجهته المقبلة، فإنه سيضيف الكثير لذلك الدوري، وتلك الدولة، وذلك الفريق بالتأكيد. إنه شخص أشعر بفخر كبير تجاهه".

وتُوج صلاح بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين خلال مسيرته مع ليفربول التي شهدت أيضا تتويجه بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة، إضافة إلى ألقاب أخرى، ناهيك عن جوائز فردية عدّة أبرزها حصوله على جائزة الحذاء الذهبي أربع مرات وهو رقم قياسي مشارك.

سان دييغو ناد يتوهج

وأصبح سان دييغو النادي الـ30 في الدوري الأميركي "أم أل أس" الموسم الماضي، بعد أن عقد منصور شراكة مع قبيلة سيكوان الأميركية الأصلية من أمة كومياي لدفع رسوم توسّع بقيمة 500 مليون دولار أميركي.

وفي الموسم الأول للنادي، نجح في تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط لناد جديد مع 60 نقطة، في حين أنه يحتل حاليا المركز الرابع ولم يخسر أي مباراة في المنطقة الغربية.