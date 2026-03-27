رودري يفتح الباب للانتقال إلى ريال مدريد

في تصريحات قد تقلب موازين "الميركاتو" الصيفي وتضع إدارة مانشستر سيتي في مأزق حقيقي، أطلق النجم الإسباني رودري سلسلة من التصريحات النارية التي فتحت الباب على مصراعيه لانتقاله لريال مدريد.

ويبقى مصير رودري غامضا مع مانشستر سيتي في ظل انتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي في صيف 2027.

وقال رودري إنه لا يستطيع رفض أحد أفضل الأندية في العالم مضيفا أن العودة إلى الدوري الإسباني تستهويه.

واستهل رودري ( 29 عاما)، الذي ولد في مدريد، مسيرته الاحترافية مع فياريال قبل أن يوقع مع أتليتيكو مدريد في عام 2018.

وانتقل إلى مانشستر سيتي بعد عام واحد من توقيعه لأتليتيكو، ومنذ ذلك الحين يعيش فترة مليئة بالنجاح في إنجلترا، إذ توج بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة وأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي، إلى جانب العديد من البطولات الكبرى الأخرى.

وقال رودري لمحطة أوندا سيرو الإذاعية قبل مباراة إسبانيا الودية ضد صربيا غدا الجمعة "هل أرغب في العودة و اللعب في إسبانيا مرة أخرى، في الدوري الإسباني، في مدريد؟ نعم، أرغب في العودة، بالطبع".

وأضاف "يتبقى لي عام واحد في عقدي؛ سيأتي وقت يتعين علينا فيه الجلوس والتحدث".

وأوضح رودري، الذي يعمل على استعادة مستواه بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي عام 2024، أن لعبه مع أتليتيكو لن يمنعه من الانتقال إلى منافسه المحلي.

تجاوز "عقدة" أتلتيكو مدريد

ورداً على سؤال حول ماضيه مع نادي أتلتيكو مدريد، أكد "مهندس" خط وسط السيتي أن ذلك لن يمنعه من تمثيل الملكي:

"لا يمكنك رفض أفضل الأندية في العالم. هناك لاعبون آخرون سلكوا هذا الطريق مثل كورتوا وموراتا، وإن لم يكن ذلك مباشرة، لكن مع مرور الوقت يصبح الأمر ممكناً."

ملف الإصابة وتجديد العقد

يأتي هذا الجدل في وقت حساس، حيث:

يواصل رودري التعافي من إصابة الرباط الصليبي الأمامي التي أبعدته طويلاً في عام 2024.

لا تزال محادثات تجديد عقده مع "السيتيزنز" معلقة، مما يزيد من تكهنات رحيله في الصيف القادم لتجنب فقدانه مجاناً في 2027.

طي صفحة "فينيسيوس والكرة الذهبية"

وفي محاولة لتهدئة الأجواء المشحونة منذ حفل باريس الأخير، نفى رودري وجود أي خلاف مع نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، مشدداً على احترامه الكبير للبرازيلي.

وقال "أراد البعض خلق منافسة بيني وبين فينيسيوس، لكن هذا لم يحدث. في النهاية، أطراف ثالثة هي من تقرر الفائز بالكرة الذهبية".