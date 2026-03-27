على بعد أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ترفع منتخبات العالم وتيرة استعداداتها البدنية والفنية والتكتيكية، في سباق محموم لبلوغ الجاهزية القصوى قبل الحدث الكروي الأهم.

وفي ظل التسارع اللافت في تطور اللعبة، سواء على مستوى القوانين أو الأفكار التكتيكية أو أساليب التدريب، تتجه أنظار الجماهير إلى بطولة ينتظر أن تعكس أعلى درجات النضج الكروي، لا أن تكون ساحة لاختبار أفكار جديدة.

فعلى امتداد تاريخها، لم تكن كأس العالم مختبرا للتجريب، بقدر ما كانت مرآة تعكس ما استقر عليه تطور اللعبة خلال السنوات التي تسبقها، خاصة ما تفرزه المنافسات على مستوى الأندية.

غير أن هذا الاستقرار الظاهري يخفي أزمة متصاعدة، تتقاسمها الأندية والمنتخبات على حد سواء، تتمثل في ندرة المواهب المتخصصة في بعض المراكز، وفي مقدمتها مركز رأس الحربة.

أزمة رأس الحربة

فخلال السنوات الأخيرة، تراجع حضور المهاجم الكلاسيكي القادر على القيام بأدوار "الرقم 9" التقليدية، ما دفع العديد من الفرق إلى البحث عن بدائل تكتيكية، من بينها توظيف "المهاجم الوهمي" أو الاعتماد على الأجنحة في العمق، أو حتى الإبقاء على مهاجمين تقليديين رغم تقدمهم في السن أو محدودية تأثيرهم.

وتعكس تجارب الأندية الكبرى حجم هذه الإشكالية؛ إذ لا تزال برشلونة تعتمد بشكل كبير على روبرت ليفاندوفسكي دون وجود بديل مماثل، في حين توظف ريال مدريد خدمات كيليان مبابي في مركز قلب الهجوم، رغم أن خصائصه الفنية تميل أكثر إلى اللعب على الأطراف، وذلك في ظل عدم تعويض رحيل كريم بنزيما.

وفي واقع بات فيه المهاجمون الصريحون عملة نادرة، يبرز عدد محدود من الأسماء مثل هاري كين وإيرلينغ هالاند وخوليان ألفاريز وروميلو لوكاكو وفيكتور أوسيمين، ما يعكس بوضوح حجم التحول الذي يعيشه هذا المركز.

وفي خضم هذه التحولات، يبرز تساؤل جوهري: هل يشهد مركز رأس الحربة تحولا تكتيكيا طبيعيا، أم أننا أمام محاولة لتعويض غياب نموذج تقليدي لم يعد يتكرر؟

ولفهم أبعاد هذه الإشكالية، يجدر أولا التمييز بين المهاجم الصريح والمهاجم الوهمي.

المهاجم الصريح والمهاجم الوهمي

المهاجم الصريح هو رأس الحربة التقليدي الذي يركز على التمركز أمام المرمى وتسجيل الأهداف.

بينما المهاجم الوهمي (False 9) هو من يتحرك بين الخطوط لسحب المدافعين وخلق المساحات لزملائه، ويجمع بين دور المهاجم وصانع الألعاب، لكنه يركز على ربط الوسط بالهجوم وصناعة الفرص أكثر من إنهاء الهجمات بنفسه.

واخترع هذا الدور اللاعب النمساوي ماتياس زينديلار حين لعب لأندية نمساوية في العشرينيات والثلاثينيات، بينما أفضل مثال حديث هو ليونيل ميسي عندما كان بألوان برشلونة تحت قيادة بيب غوارديولا.

وأمثلة أخرى: أنطوان غريزمان مع أتلتيكو مدريد، روبيرتو فيرمينو مع ليفربول، كاي هافيرتز مع تشيلسي.

وكأبرز مثال عن المهاجمين الصريحين يمكن أن نذكر روميلو لوكاكو، أوليفي جيرو، روبرت ليفاندوفسكي، إيرلينغ هالاند.

تحول تكتيكي أم حل بديل؟

في المفهوم الكلاسيكي، كان رأس الحربة يمثل "نقطة النهاية" لكل هجمة؛ لاعب يتمركز داخل الصندوق، ينتظر الفرصة، ويحوّل أنصاف الفرص إلى أهداف. هذا النموذج تجسّد في أسماء مثل رونالدو نازاريو ورود فان نيستلروي، حيث كانت الفعالية التهديفية هي المعيار الأول والأخير.

أدوار إضافية للمهاجم الكلاسيكي وسط التطورات التكتيكية

لكن مع التحولات التكتيكية العميقة التي قادها مدربون على غرار بيب غوارديولا، أعيد تعريف دور المهاجم بصورة جذرية. فلم يعد رأس الحربة مجرد منفّذ ينتظر اللمسة الأخيرة، بل تحوّل إلى عقل هجومي متقدم، يتحرك خارج الصندوق، يربك تمركز المدافعين، ويفتح المساحات أمام زملائه.

وقد شكّلت تجربة ليونيل ميسي في دور “المهاجم الوهمي” نقطة التحول الأبرز في هذا المسار، حين أصبح صانع اللعب الأول من عمق الخط الأمامي، لا مجرد هداف.

وهنا تغيّر جوهر اللعبة: لم يعد السؤال من يسجل؟ بل كيف تُصنع المساحة التي يُولد منها الهدف؟

المهاجم الوهمي.. الجدوى التكتيكية

ومن أبرز مكاسب توظيف “المهاجم الوهمي” قدرته الفائقة على تفكيك المنظومات الدفاعية التقليدية. فهو لا يقدّم نفسه كمرجع ثابت لقلبي الدفاع، بل يتحرك بمرونة تربك حساباتهما وتدفعهما إلى مفترق قرارات معقدة:

هل يغامر المدافع بالخروج لملاحقته نحو الوسط، فيكسر تماسك الخط الخلفي؟ أم يثبت في موقعه، تاركًا فراغًا قاتلًا بين الخطوط؟

في لحظة التردد هذه، تتكوّن الشروخ. وهنا تتجلى قيمة الأجنحة الديناميكية مثل كيليان مبابي ومحمد صلاح، اللذين يستغلان تلك المساحات ببراعة، محوّلين الأطراف إلى ممرات انطلاق نحو العمق، حيث تُصنع الفوارق وتُحسم المباريات.

غير أن هذه المرونة الهجومية تتحول إلى عبء في سياقات أخرى، خصوصاً أمام الدفاعات المتكتلة. عندما يرفض الخصم الخروج من مناطقه، تفقد هذه التحركات قيمتها، ويبرز غياب "المهاجم القاتل" داخل الصندوق.

لذلك لجأ بيب غوارديولا مثلا إلى الاستعانة بمهاجم كلاسيكي صريح في صورة (هالاند)، تماشيا مع تنويع الأفكار الهجومية من أجل إرباك المنافسين، كما يتماشى ذلك مع فكرة الحصول على خيارات تكتيكية متعددة تتماشى كل فكرة مع طريقة لعب المنافس.

حالة ظرفية لا بديل دائم

يمكن وصف هذه الاستراتيجيات بأنها وهمية ليس لأنها غير فعالة، بل لأنها غير مكتملة، وتنجح عندما تكون المباراة مفتوحة، تسمح بتوفر مساحات خلف الدفاع وحين يمتلك الفريق أجنحة سريعة ولاعبي وسط هدافين.

وتفشل عندما يواجه الفريق كتلة دفاعية منخفضة، ما يجعل من الصعب إيجاد مساحة داخل منطقة الجزاء. عندها تتحول السيطرة على الكرة إلى استحواذ سلبي بلا خطورة.

وهذا ما عانت منه منتخبات مثل منتخب إسبانيا، التي سيطرت على بعض المباريات دون أن تترجم ذلك إلى أهداف حاسمة (نهائي دوري الأمم الأوروبي أمام البرتغال وثمن نهائي كأس العالم ضد المغرب).

مونديال 2026… اختبار الحقيقة

مع اقتراب كأس العالم 2026، لن يكون التحدي تكتيكياً فقط، بل بيئياً وبدنياً وذهنياً في آنٍ واحد. هذه النسخة تحديداً تُنذر بأن تكون الأكثر تعقيداً في تاريخ البطولة، ما يجعل أزمة الرقم "9" أكثر وضوحاً تحت الضغط الحقيقي.

أولاً: المناخ كعامل تكتيكي خفي:

إن إقامة البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تعني: رطوبة مرتفعة في بعض المدن حرارة عالية في أخرى فروقات زمنية ومناخية حادة.

ما يفرض إيقاعاً مختلفاً على المباريات، حيث يصبح الضغط العالي المستمر أقل استدامة والتحركات الكثيفة للمهاجم الوهمي أكثر استنزافاً.

وهنا تظهر قيمة المهاجم التقليدي الذي لا يحتاج إلى جهد حركي كبير… لكنه يستثمر أنصاف الفرص بأقل طاقة.

ثانيا ضغط المباريات وثراء التشكيل:

يفرض نسق البطولة المتسارع إيقاعًا مرهقًا، حيث تتقارب المباريات زمنياً ويتراكم العبء البدني على اللاعبين، ما يفتح بابًا واسعًا للنقاش التكتيكي: هل تتمكن المنتخبات من الحفاظ على أنظمة هجومية معقدة تقوم على الحركة المستمرة والتبديل الدائم للمراكز، أم أن الواقع البدني سيفرض منطقه تدريجيًا؟

في مثل هذه الظروف، قد تجد المنتخبات نفسها مضطرة للتخلي جزئيًا عن التعقيد، والاتجاه نحو حلول أكثر مباشرة وواقعية؛ كتكثيف اللعب الطولي، وتسريع الوصول إلى الثلث الأخير، مع الاعتماد على الكرات المباشرة واستهداف المهاجمين داخل منطقة الجزاء.

بين المهاجم الكلاسيكي والوهمي من المستفيد والمتضرر في كأس العالم 2026؟

منتخب فرنسا

متلك المنتخب الفرنسي أفضلية واضحة نابعة من تنوع خياراته الهجومية، إذ لا يقيّد نفسه بنموذج واحد. ففي جعبته رأس الحربة الكلاسيكي ممثّلًا في أوليفييه جيرو، الذي جسّد الدور التكتيكي للمهاجم داخل منطقة الجزاء خلال كأس العالم 2018، حين كان تأثيره حاسمًا في المنظومة رغم عدم تسجيله، قبل أن يتوّج مع منتخب بلاده باللقب.

وفي المقابل، يزخر الفريق بعناصر سريعة وحاسمة مثل كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، القادرين على شغل مركز قلب الهجوم، وأداء الدور الهجين للمهاجم العصري بمرونة تجمع بين الاختراق وصناعة الفرص.

هذه التعددية تمنح فرنسا قدرة فريدة على التحول من اللعب الجماعي المنظم إلى الحسم الفردي في لحظة، لتصبح منتخبًا يتكيّف مع ظروف المباراة بدل أن يفرض أسلوبًا واحدًا جامدًا.

منتخب إنجلترا

يمثل منتخب الأسود الثلاثة النموذج الهجين الذي يجمع بين الحداثة والواقعية. فبوجود هاري كين، يمتلك الفريق مهاجمًا قادرًا على النزول إلى العمق للمساهمة في صناعة اللعب، دون أن يفقد هويته كمرجع تهديفي داخل منطقة الجزاء.

هذا التوازن بين الدورين يمنح إنجلترا مرونة تكتيكية قد تكون حاسمة في بطولات طويلة تُحسم بالتفاصيل.

ولا يقتصر الأمر على كين، إذ يملك المنتخب خيارات متعددة قادرة على أداء دور رأس الحربة التقليدي بكفاءة، مثل دومينيك كالفيرت لوين ودومينيك سولانكي، ما يتيح تنويع الحلول الهجومية وفق طبيعة كل مباراة وظروفها.

منتخب إسبانيا

يبقى التحدي الأكبر أمام منتخب "لاروخا" متمثلاً في تحقيق التوازن بين السيطرة العالية والمرونة التكتيكية، دون امتلاك "مهاجم قاتل" واضح المعالم.

ففي منظومة لويس دي لا فوينتي، يتوزع العبء الهجومي بين أسماء مثل فيران توريس وميكيل مورينو وميكيل أويارزابال، في ظل غياب رأس حربة كلاسيكي صريح يمنح الفريق حلولاً مباشرة داخل منطقة الجزاء.

وربما أدرك دي لا فوينتي هذا النقص، فاختار الاستعانة بخبرة بورخا إيغليسياس، المهاجم الذي يجسد نموذج مهاجم الصندوق، القادر على التعامل مع الكرات العرضية والالتحامات داخل المنطقة.

في الظروف المثالية، قد يبدع رفاق لامين يامال بفضل جودة الاستحواذ وتنوع الحلول، لكن في المباريات المغلقة والمجهدة بدنيًا، قد تظهر حدود هذا النهج، حيث يصبح غياب الحسم داخل الصندوق عائقًا حقيقيًا أمام ترجمة السيطرة إلى أهداف.

منتخب ألمانيا

تعاني ألمانيا من عدم استقرار هجومي، وغياب هوية واضحة بين الكلاسيكي والحديث ما قد يجعلها تدفع ثمن هذا التردد التكتيكي.

حيث لم تعتد الماكينات الألمانية على اللعب من دون رأس حربة كلاسيكي، حيث شهدت مشاركات المانشافت في بطولات العالم المختلفة السابقة تألق مهاجمين كلاسيكيين في صورة كلوزه وغيرد مولر، ماريو غوميز زيلر ورومينيغيه مع توماس مولر.

لكنها تفتقر بوضوح في الوقت الراهن إلى رأس حربة حقيقي، كما أن المدرسة الألمانية ترفض الانصهار أو الاقتداء بالمدرسة الإسبانية في النجاح بفكرة المهاجم الوهمي، حتى أن القائمين على المنتخب الألماني يرفضون الاعتماد على كاي هافرتز كمهاجم وهمي وهو الذي أتقن الدور مع تشلسي ، ما يجعل ألمانيا عرضة للإخفاق.

منتخب الأرجنتين

في ظل حقبة ليونيل ميسي، يتجه المنتخب الأرجنتيني نحو ترسيخ اللعب الجماعي وتوزيع الأدوار الهجومية، بما يعكس نضجًا تكتيكيًا وشخصية بطولات واضحة.

لكن السؤال الحاسم يظل مطروحًا: من يقود لحظة الحسم؟ هل هو ميسي بخبرته وعبقريته، أم خوليان ألفاريز بحركيته وقدرته على الضغط والاختراق؟

تمتلك الأرجنتين منظومة متماسكة، غير أن عامل الزمن يلقي بظلاله على ميسي، إذ بات توظيفه كجناح أو لاعب وسط أمرًا بالغ الكلفة بدنيًا. وفي المقابل، فإن الاعتماد عليه كمهاجم وهمي قد يخلق تداخلًا وظيفيًا مع دور ألفاريز، خاصة في المباريات المغلقة التي تتطلب حضورًا صريحًا داخل منطقة الجزاء.

لهذا، يبدو الحل الأقرب إلى التوازن هو الجمع لا الاختيار: توظيف ميسي كمهاجم وهمي يتحرك خلف ألفاريز، ليصنع ويُوجّه الإيقاع، بينما يتولى الأخير مهمة العمق والإنهاء. معادلة تمنح الأرجنتين مرونة تكتيكية دون التفريط في عنصر الحسم.

منتخب البرازيل

يمثل منتخب "السامبا" التجسيد الأوضح لكرة القدم الحديثة، حيث الوفرة في الأجنحة المهارية ذات السرعات العالية والقدرة على الحسم الفردي. غير أن هذا الثراء يخفي معضلة مزمنة: غياب المهاجم الكلاسيكي رقم 9، القادر على تثبيت المدافعين ومنح الهجوم عمقًا واضحًا.

فحتى بوجود أسماء لامعة مثل فينيسيوس جونيور، تظل الخطورة البرازيلية متدفقة من الأطراف أكثر منها من القلب، حيث تُصنع الفرص عبر الاختراقات العرضية لا عبر التمركز داخل منطقة الجزاء.

وأمام دفاعات متكتلة ومنظمة، قد تتحول هذه المهارة إلى استحواذ جميل بلا أنياب، حيث تدور الكرة دون اختراق حقيقي، وتغيب اللمسة القاتلة التي تحسم التفاصيل في المساحات الضيقة.

منتخب البرتغال

يمثل المنتخب البرتغالي الحالة الأكثر تعقيدًا على المستوى التكتيكي، إذ يقف عند مفترق طرق بين إرث الماضي ومتطلبات الحاضر.

أولًا: إرث الرقم 9 الحاسم فمع كريستيانو رونالدو، يمتلك الفريق مرجعية تهديفية واضحة، لاعبًا يجسد معنى الحسم داخل منطقة الجزاء، بخبرة هائلة وقدرة استثنائية على استغلال أنصاف الفرص.

ثانيًا: صعود الجيل المرن، حيث يبرز جيل جديد متعدد الأدوار، يعتمد على الحركة والديناميكية وتبادل المراكز، مثل غونزالو راموس ورافائيل لياو، حيث لا يقتصر الدور الهجومي على لاعب واحد، بل يتوزع بين عدة عناصر قادرة على صناعة الفارق.

وهنا تتجسد المعضلة: هل تُبنى المنظومة حول مهاجم صريح يمنح الفريق وضوحًا في العمق؟ أم يتم التحول الكامل نحو نموذج هجومي مرن يواكب إيقاع كرة القدم الحديثة؟

المؤشرات تميل إلى الخيار الثاني، حيث تمنح المرونة حلولًا أكثر تنوعًا، خاصة في مواجهة الفرق المنظمة، حتى وإن جاء ذلك على حساب وضوح “المهاجم المرجع”.

في نهاية المطاف، لا تبدو أزمة "رأس الحربة الكلاسيكي" مجرد مرحلة عابرة، بل انعكاساً لتحوّل أعمق في فلسفة اللعبة. فبينما نجحت كرة القدم الحديثة في ابتكار حلول مرنة كالمهاجم الوهمي وتعدد الأدوار الهجومية، بقيت معضلة الحسم قائمة، خصوصاً أمام الدفاعات المنظمة.

ومع اقتراب كأس العالم 2026، ستجد المنتخبات نفسها أمام اختبار حقيقي وهو ليس فقط في كيفية بناء الهجمة، بل في القدرة على إنهائها تحت ضغط الظروف البدنية والتكتيكية المعقدة.

في هذا السياق، لن يكون التفوق للأكثر استحواذاً أو للأكثر جمالاً في الأداء، بل للأكثر توازناً وواقعية، والقادر على الجمع بين مرونة الأفكار وحدّة اللمسة الأخيرة.

فالكرة قد تصل إلى المرمى بطرق متعددة… لكن تسجيل الهدف يبقى المهمة الأصعب، والأكثر حسمًا.