لاعب أياكس الواعد بونيدا ينضم إلى تشكيلة منتخب المغرب في مدريد

⁠أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الخميس انضمام اللاعب الواعد ريان بونيدا إلى ⁠تشكيلة المنتخب الأول في العاصمة الإسبانية مدريد، بعدما غير جنسيته الرياضية.

ومثّل صانع لعب ⁠أياكس أمستردام (20 عاما) منتخبات الفئات السنية المختلفة في بلجيكا، وكان قائدا للمنتخب في بطولة أوروبا تحت 19 عاما العام الماضي.

وعلى الرغم من ‌عدم وجود اسمه في القائمة التي أعلنها المدرب محمد وهبي يوم 19 مارس/آذار استعدادا لمواجهة الإكوادور وباراغواي وديا الشهر الجاري استعدادا لكأس العالم 2026، انضم بونيدا لاحقا للتشكيلة في مدريد، بعد حصوله على ⁠الاستدعاء الأول لتشكيلة المغرب.

وبعد الترحيب به، قال ⁠الاتحاد المغربي عبر منصة إكس "ريان بونيدا يصل إلى معسكر منتخبنا الوطني بمدريد".

وسجل بونيدا، المولود في فيلفورد لأسرة ⁠مغربية، هدفين وقدم ثماني تمريرات حاسمة مع أياكس في 24 ⁠مباراة هذا الموسم. ويمتد ⁠عقده مع النادي الهولندي حتى عام 2028.

ويلعب المغرب غدا مع الإكوادور، قبل مواجهة باراغواي يوم 31 مارس/آذار.

ويقع المنتخب ‌الأفريقي الوحيد الذي بلغ الدور قبل النهائي لكأس العالم، إلى جانب البرازيل وهايتي ‌وأسكتلندا ‌في المجموعة الثالثة في النهائيات المقامة في أمريكا الشمالية الصيف المقبل.