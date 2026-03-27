شاهد.. جامايكا وبوليفيا تتأهلان لنهائي الملحق العالمي

حجز منتخبا جامايكا وبوليفيا مقعدهما في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 بعد فوزهما على كل من كاليدونيا الجديدة وسورينام على التوالي، في الدور قبل النهائي للملحق العالمي بين الاتحادات القارية في مونتيري يوم الخميس.

وأحرز بايلي كادامارتي هدف جاميكا الوحيد في الدقيقة 18، مستغلا الكرة المرتدة من حارس مرمى كاليدونيا الجديدة بعد تصديه لركلة حرة من رونالدو ويبستر.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 موعد مباراة تونس ضد هايتي الودية والقنوات الناقلة

موعد مباراة تونس ضد هايتي الودية والقنوات الناقلة list 2 of 2 مشاركة موسيالا في المونديال.. ناغلسمان يوضح موقفه end of list

بدورها قلبت بوليفيا تأخرها إلى فوز 2-1 على سورينام في الدور قبل النهائي للملحق العالمي بين الاتحادات القارية في مونتيري يوم الخميس، مما أبقى على آمالها في أول ظهور لها في كأس العالم لكرة القدم منذ عام 1994.

وسجلت سورينام هدفها بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عندما كان ليام فان جيلدرين أسرع من تابع كرة شاردة في منطقة الجزاء مستغلا تعثر الحارس جييرمو فيسكارا في السيطرة على الكرة أو إبعادها ليسددها في المرمى من مدى قريب.

وتمكن البديل موزيس بانياجوا من إدراك التعادل لبوليفيا في الدقيقة 72، مستغلا كرة مرتدة ليطلق تصويبة منخفضة في الزاوية البعيدة.

وحصلت بوليفيا على ركلة جزاء بعد عرقلة خوان جودوي من قبل مينتي أبينا، ونجح ميجل تيرسيروس في تسجيلها قبل 11 دقيقة من النهاية ليكمل عودة فريقه في المباراة.

وسيواجه المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية منافسه العراق في نهائي الملحق العالمي يوم الثلاثاء للتأهل للنهائيات والانضمام للمجموعة التاسعة، بينما انتهت محاولة سورينام للوصول إلى النهائيات لأول مرة بعد أن فرطت في تقدمها المبكر في الشوط الثاني.