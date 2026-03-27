"مات وحيدا".. باتيستوتا: مارادونا أفضل من ميسي لهذه الأسباب

أبدى النجم الأرجنتيني السابق جابرييل باتيستوتا، تأثره وحزنه للطريقة التي توفي بها زميله السابق وأسطورة كرة القدم دييغو مارادوانا، خلال حوار عبر المدونة الصوتية "بودكاست" مع النجم الإنجليزي السابق ريو فيرديناند كما قارن بين الأسطورة الراحل وليونيل ميسي.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن باتيستوتا تصريحاته التي تحدث فيها عن النجم الراحل بالإضافة إلى بعض اللمحات من مسيرته كلاعب.

وقال باتيستوتا: "بالنسبة لي كان دييغو مارادونا شخصا عظيما، كان لديه بعض المشاكل لكنه كان شخصا عظيما".

وأضاف: "أنه شيء لا يمكنني شرحه وحاولت دائما أن أوجه له النصيحة رغم أنه يكبرني بعشرة أعوام، ربما لذلك كان يحترمني".

يلوم نفسه على تركه يموت وحيدا

وتحدث باتيستوتا عن وفاة مارادونا قائلا: "للأسف كان شخصا عظيما لكنه مات وحيدا، لم يكن أحد إلى جانبه أنه شيء لا أحب حتى التفكير فيه، وألوم نفسي لأنه كان بإمكاني مساعدته".

وأضاف: "حينما تحب شخصا ما يجب عليك مساعدتها حينما يحتاج إلى ذلك، لم لا ؟، حتى لو كان ذلك الشخص من الصعب التعامل معه".

وأوضح: "أمر محزن ومؤسف، لقد منحنا (مارادونا) العديد من اللحظات الرائعة، لا أتمنى أن يحدث ذلك لميسي، حينما تنظر إلى اللاعبين تشعر بأنهم ليس لديهم مشاكل وتظن أن كل شيء على ما يرام، لديهم كل شيء ولا يبكون، أنهم يبدون كأبطال خارقين لكنهم بشر في النهاية".

باتيستوتا: مارادونا أفضل من ميسي

وبمقارنة الثنائي مارادونا وميسي، الثنائي الأكثر تأثيرا في الكرة الأرجنتينية، قال باتيستوتا: "كلاهما مختلف ميسي سجل 1000 هدف وسجل مارادونا 200، ميسي هادئ لكن مارادونا لم يكن كذلك".

لكنه حسم الأفضلية بينهما بقوله: "بالنسبة لي مارادونا هو الأفضل يمكنه اللعب والتعامل مع الحكام والخصوم، لقد قام بأشياء رائعة، يمكن لميسي فعل ذلك لكن ليس لديه نفس الكاريزما التي تحلى بها مارادونا".