غياب النعيمات وعلوان عن منتخب الأردن أمام كوستاريكا ونيجيريا

يستهل المنتخب الوطني الأردني الجمعة مشاركته في البطولة الرباعية الودية بمدينة أنطاليا التركية بمواجهة منتخب كوستاريكا، وذلك ضمن تحضيراته التاريخية للمشاركة الأولى في نهائيات كأس العالم 2026.

وتضم البطولة أيضا كل من منتخبي إيران ونيجيريا، على أن يلعب الأردن مع الثانية في 31 آذار/مارس.

غياب النعيمات وعلوان عن منتخب الأردن

ويختبر المدرب جمال سلامي قدرات فريقه لأول مرة بغياب ثنائي خط للهجوم علي علوان ويزن النعيمات بسبب إصابة كليهما.

ولتعويض هذا الغياب، يراهن سلامي على ورقة بهاء فيصل مهاجم فريق الوعب القطري للاستفادة من خبراته وقدراته التهديفية إلى جانب موسى التعمري مهاجم رين الفرنسي الذي يقدم مستوى متصاعد مع فريقه في الدوري.

إضافة للعديد من الأوراق الأساسية والبديلة يبرز يزن العرب مدافع سيول الكوري الجنوبي، محمد أبو زريق (الرجاء المغربي)، وعودة الفاخوري (بيراميدز المصري)، ونزار الرشدان (قطر القطري)، ومهند أبو طه (القوة الجوية العراقي) وعامر أبو جاموس (الزوراء العراقي).

وتشمل التحضيرات للمونديال أيضا، مواجهة مع منتخب كولومبيا في 7 يونيو/حزيران في مدينة سان دييغو، قبل السفر إلى بورتلاند.

وكانت قرعة كأس العالم أوقعت منتخب الأردن في المجموعة العاشرة مع حامل اللقب الأرجنتين، والجزائر والنمسا.