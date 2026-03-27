"استلهموا إنجاز المغرب".. السلامي يحفز لاعبي الأردن قبل كأس العالم

دعا مدرب منتخب الأردن جمال السلامي لاعبيه إلى الاقتداء بمسيرة منتخب المغرب التي أوصلته إلى قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم قبل أربع سنوات في قطر 2022، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه فريقه للمشاركة لأول مرة في البطولة العالمية التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك شهر يونيو/حزيران 2026.

ويقول بعض اللاعبين إنهم بالكاد يستطيعون النوم ترقبا للبطولة، لكن السلامي يريدهم أن يستمدوا الثقة من إنجاز بلده المغرب في كأس العالم الماضية، حيث خسروا 2-صفر من فرنسا في قبل النهائي.

وقال السلامي "في البطولات الكبرى يمكن للعديد من الفرق إحداث مفاجأة. بلدي المغرب وصل إلى قبل النهائي في كأس العالم الماضية، وهذا يمنحنا الثقة".

ويلعب الأردن ضد كوستاريكا اليوم الجمعة، ثم ضد نيجيريا يوم الثلاثاء، في إطار بطولة إقليمية تضم أربعة فرق من بينها إيران، ونقلت من الأردن إلى تركيا بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقال لاعب خط الوسط نور الروابدة في المعسكر "بالطبع نشعر بالحزن لما يحدث. آمل أن يسود السلام".

وأضاف "لكن هذه هي كرة القدم، لقد انتقلنا إلى هنا وعلينا التأقلم. سنواجه المجهول في كأس العالم، لذلك علينا أن نكون مستعدين لكل شيء".

ورغم وضعه كفريق غير مرشح للفوز، يقول لاعبو الأردن إنهم لن يذهبوا إلى كأس العالم لمجرد إكمال العدد.

وتابع الروابدة "بالنسبة لنا، لن نذهب لمجرد المشاركة. بل نهدف إلى الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة".

وأكمل "بصراحة، لا ننام أحيانا بسبب التفكير في الأمر. إنه حلم أصبح حقيقة بالنسبة لنا".

وقال المدافع محمد أبو النادي إن الفريق يتطلع بشغف إلى فرصة المنافسة على أكبر مسرح لكرة القدم. وأضاف "الأمر مذهل حقا. نحن جميعا متحمسون. إنه أعلى مستوى يمكن لأي لاعب أن يلعب فيه".

وتابع "نريد الوصول إلى أبعد مدى ممكن، مثل أي فريق آخر، وأن نصنع التاريخ مرة أخرى".

وقال السلامي إن معسكر أنطاليا يعد مرحلة أساسية في اكتساب الخبرة قبل مواجهة منافسين على أعلى مستوى. وأردف "نستعد خطوة بخطوة، لقد لعبنا ضد ثقافات كروية مختلفة. نحن نكتسب الخبرة، وإن شاء الله سنفاجئ الكثير من الناس".

وسيلعب الأردن ضد النمسا والجزائر والأرجنتين في المجموعة العاشرة خلال كأس العالم التي ستقام خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، ويقيم معسكره التدريبي الأخير في أنطاليا هذا الأسبوع.

وقد تم تقييد وصول وسائل الإعلام إلى التدريبات بشكل صارم، حيث يعمل الفريق على تحسين خططه.