مدرب إسبانيا يوضح سبب غياب لامين جمال عن الاستعدادات لمواجهة مصر وصربيا

بعث لويس دي لافوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، برسالة طمأنة للجماهير حول الحالة البدنية للامين جمال، نجم برشلونة الشاب.

وكان جمال، الذي ساهم بدور فعال في تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، قد غاب عن تدريبات المنتخب الإسباني الذي يستعد لمواجهة صربيا ومصر وديا خلال فترة التوقف الدولي، لكن الغياب كان لتخفيف الحمل البدني على اللاعب خوفا من تعرضه للإرهاق.

مدرب إسبانيا يوضح سبب غياب لامين جمال

وقال دي لا فوينتي: "نحن دائما إيجابيون بشأن حالة لاعبينا، لكن لدينا مسؤولية ضخمة في أيدينا، علينا الحفاظ على مكانتنا وسمعتنا فنحن نمثل إسبانيا، ويجب أن يشارك أفضل اللاعبين دائما".

وأضاف: "سنحمي لامين جمال مثلما نحمي باقي اللاعبين الـ26 في قائمتنا، بالنسبة لي جميعهم واحد، سنمنح كل واحد منهم فرصته ووقته للعب، وبالطبع نضع خطتنا دائما في الاعتبار ونريد الفوز بالمباراتين".

حراس مرمى منتخب إسبانيا

وعن حراس المرمى في قائمة المنتخب الإسباني أوضح دي لافوينتي: "أنا هادئ للغاية بشأن ذلك، لدينا أربع حراس من الأفضل في العالم".

وقال دي لافوينتي: "ابتداء من يوم الاثنين نحن نستعد لكأس العالم، أنا متحمس للغاية وأتمنى أن يكون ذلك شعور الجميع".

وعن سنواته الثلاث مع المنتخب الإسباني قال: "لا يجعلني الأمر أشعر بالإرهاق أشعر بتحسن كبير مما كنت عليه، العديد من الأشياء التي حدثت جعلتني مدربا أفضل وشخصا أفضل".

ويتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، إلى جانب منتخبات: أوروغواي والسعودية والرأس الأخضر.