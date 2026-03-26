ليست السعودية أو أمريكا.. توقعات كاراغر لوجهة صلاح بعد ليفربول

يعتقد جيمي كاراغر، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، قد يرفض العروض الضخمة من السعودية من أجل مواصلة مسيرته الاحترافية بأحد أكبر أندية أوروبا.

وأعلن صلاح (33 عاما) هذا الأسبوع أنه سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، وسط توقعات بانتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين، الذي يعد الخيار الأكثر ترجيحا بالنسبة له.

ولكن جيمي كاراغر، مدافع ليفربول السابق، يعتقد أن صلاح لا يزال يمتلك الدافع الكافي لمواصلة تسجيل أهداف في دوري أبطال أوروبا قبل أن يستسلم في النهاية لإغراءات عروض السعودية أو الدوري الأمريكي للمحترفين.

توقعات كاراغر لوجهة صلاح بعد ليفربول

وفي حديث على المدونة الصوتية "أوفرلاب" (Overlap)، قال كاراغر: "أعتقد أن محمد صلاح، بالطريقة التي يقود بها مثل رونالدو، لا أرى الأمر السعودي حتى الآن".

وأضاف: "يمكنني أن أراه في إيطاليا مع أحد الفرق الكبرى هناك. أعتقد أن مسيرتك تنتهي عندما تخرج من أوروبا. أعتقد أنه سيواصل البحث عن الأرقام القياسية في دوري الأبطال، أو عدد الأهداف الذي يمكنه أن يسجله".

وأضاف: "ما زلت أعتقد أنه يؤمن بأنه أحد أفضل اللاعبين، وأن رحيله حاليا ليس نهاية مسيرته في المستويات العليا، مازال لديه شيء يقدمه".

وفاز صلاح، الذي قضى موسمين مع روما قبل انتقاله لفريق ليفربول في 2017، بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وحاليا يحتل المركز الحادي عشر في قائمة هدافي البطولة التاريخيين.

ووفقا لكاراغر، فإن رقم صلاح القياسي مع أنفيلد – حيث سجل 255 هدفا في 435 مباراة حتى الآن – يجعله في المرتبة السادسة بين أعظم لاعبي النادي على الإطلاق، خلف كيني دالغليش، وستيفن جيرارد، وغرايم سونيس، وإيان راش، وجون بارنز.

وخاض صلاح مع ليفربول 435 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 255 هدفا وقدم لزملائه 122 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ألقاب محمد صلاح الـ9 مع ليفربول:

الدوري الإنجليزي الممتاز: 2 (2019-2020، 2024-2025).

كأس الاتحاد الإنجليزي: 1 (2021-2022).

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة: 2 (2021-2022، 2023-2024).

كأس الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي): 1 (2022).

دوري أبطال أوروبا: 1 (2018-2019).

كأس السوبر الأوروبي: 1 (2019).

كأس العالم للأندية: 1 (2019).

مساهمات محمد صلاح التهديفية مع ليفربول في كل البطولات بحسب "ترانسفير ماركت":

سجل 192 هدفا وصنع 92 في 310 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل 8 أهداف وصنع 2 في 14 مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل 4 أهداف وصنع 1 في 11 مباراة بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

سجل هدفا وصنع مثله في 4 مباريات بكأس الدرع الخيرية.

سجل 47 هدفا وصنع 20 في 82 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

سجل هدفا في مباراتين بتصفيات دوري أبطال أوروبا.

سجل 5 أهداف وصنع 4 في 9 مباريات بالدوري الأوروبي.

صنع هدفا واحدا في مباراتين بكأس العالم للأندية.