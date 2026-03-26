نزال مرتقب بين فيوري وأقوى رجل في العالم

تشهد مدينة مانشستر في منتصف العام الحالي نزالا مرتقبا بين الملاكم البريطاني تومي فيوري ومواطنه إدي هول.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية أن النزال بين فيوري وهول سيكون ضمن عرض "ميسفيتس بوكسينغ" (Misfits Boxing) المقرر إقامته في صالة "إيه أو أرينا" (AO Arena) بمدينة مانشستر في النصف الأول من يونيو/حزيران المقبل.

نزال فيوري وأقوى رجل في العالم

وأوضحت أن فيوري (26 عاما) سيواجه هول (38 عاما) الذي فاز سابقا بلقب أقوى رجل في العالم، وذلك في نزال ضخم بفارق وزن يقارب 10 أحجار (63 كيلو غراما).

ويبلغ وزن فيوري حوالي 90 كيلو غراما، أما هول فتجاوز وزنه 150 كيلو غراما بقليل.

وقال هول في إحدى الفعاليات: "لدي نزال كبير قادم في 13 يونيو/حزيران في مانشستر وسيُعلن عنه قريبا جدا. أريد خوضه بالطبع".

وأضاف: "قيل لي إن هناك احتمال لنزال آخر ضد ديلون دانيس في "إم إم إيه" قبل نهاية العام، فلنجعل ذلك واقعا".

أما فيوري فكان قد ألمح إلى عودته للملاكمة في تصريحات أدلى بها في يناير/كانون الثاني الماضي قال فيها: "تلقيت بعض العروض المثيرة لبدء العام. أعتقد أننا سنبدأ العام بطريقة كبيرة جدا".

وزاد: "آمل أن يكون الإعلان عن النزال القادم مثيرا للجميع. كل ما سأقوله هو أنه سيكون نزالا كبيرا. هذا كل ما سأقوله".

سجل فيوري المثالي

ويحمل فيوري سجلا مثاليا في الملاكمة الاحترافية بـ11 فوزا دون أي خسارة، كما أنه ينتمي إلى عائلة ملاكمة قوية كونه الأخ الأصغر لتايسون فيوري نجم الوزن الثقيل وبطل العالم مرتين.

أما هول فلم يخض سوى نزال رسمي واحد، وخسره أمام هافثور بيورنسون، وذلك في عام 2022.

ورفع هول أثقالا بوزن 500 كيلو غرام عام 2016، وهو رقم قياسي عالمي في ذلك الوقت، ليفوز حينها بلقب أقوى رجل في العالم.

إعلان

وبالإضافة إلى الملاكمة جرّب هول مصارعة الذراع والفنون القتالية المختلطة، كما خاض نزالا غريبا 2 ضد 1 أمام الأخوين المشهورين على وسائل التواصل الاجتماعي، جميل وجمال نيفاتي.