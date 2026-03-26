يلتقي منتخبا المغرب والإكوادور في مواجهة ودية قوية يوم الجمعة 27 مارس / آذار 2026، ضمن المباريات الودية للتوقف الدولي الخاص بشهر مارس 2026.

موعد مباراة المغرب والإكوادور الودية والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب المغرب ضد الإكوادر الودية على ملعب ميتروبوليتانو في مدريد العاصمة الإسبانية، يوم الجمعة 27 مارس / آذار 2026.

وتنطلق المباراة بين المنتخبين عند الساعة الحادية عشر والربع ليلا (23:15)، (22:15) بتوقيت مصر، (21:15) بتوقيت إسبانيا والمغرب.

قناة المغربية الرياضية

قناة المغربية الرياضية

ويريد المدرب الجديد لأسود الأطلس محمد وهبي الوقوف في أولى مبارياته على جاهزية أهم عناصره في هذا التوقف الذي سيكون بروفة تمهيدية لما سيحدث في كأس العالم 2026.

في المقابل، يخوض منتخب الإكوادور المباراة بهدف خوض تجربة ضد منتخب أفريقي خاصة وأنها ستواجه منتخب كوت ديفوار في دور المجموعات في كأس العالم المقبلة في تجربة مفيدة.