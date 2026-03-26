مباراة السعودية ومصر الودية.. الموعد والقنوات الناقلة

يخوض المنتخبان السعودي والمصري غدا الجمعة مباراة ودية دولية في كرة القدم على ملعب الإنماء بجدة، في إطار تحضيراتهما لنهائيات كأس العالم المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ودخل المنتخب السعودي الأحد معسكرا داخليا في مدينة جدة، وذلك بقيادة المدرب الفرنسي هيرفيه رينارد الذي وقع اختياره على 25 لاعبا، قبل أن يتم استبعاد سالم الدوسري وحسان تمبكتي وزكريا هوساوي بداعي الإصابة.

وشهدت قائمة الأخضر الجديدة، عودة قائده السابق سلمان الفرج، إلى جانب بعض الأسماء التي تألقت في الفترة الأخيرة.

أما منتخب مصر، فقد دخل معسكرا داخليا في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر بقيادة المدرب الوطني حسام حسن وبمشاركة 25 لاعبا، بينهم خمسة محترفين يتقدمهم هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني الذي يشارك للمرة الأولى، في الوقت الذي يغيب فيه هداف ليفربول الإنجليزي القائد محمد صلاح بسبب الإصابة.

وتعرض صلاح الذي أعلن الأربعاء أنه سيغادر ليفربول في نهاية الموسم، إلى الإصابة خلال فوز فريقه على غلطة سراي التركي 4-0 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وغاب عن المباراة الأخيرة أمام برايتون، وبالتالي عن قائمة المنتخب المصري للمباراتين الوديتين أمام السعودية في جدة وإسبانيا في برشلونة نهاية هذا الشهر.

موعد مباراة السعودية ومصر

تقام المباراة يوم الجمعة 27 مارس/آذار على ملعب الإنماء في جدة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساء (19:30) بتوقيت مصر.

قنوات البث المباشر لمباراة السعودية ومصر

قناة أون سبورت

قناة Sports HD3 عبر تطبيق stc tv

من الدوحة إلى جدة

وكانت المباراتان مقررتين في الدوحة على ملعبي أحمد بن علي ولوسيل ضمن مهرجان قطر الذي كان يتضمن مباريات ودية أخرى إضافة إلى "فيناليسيما" بين إسبانيا والأرجنتين، لكن الحرب المندلعة في الشرق الأوسط أدت إلى إلغاء كل تلك المواجهات.

وسيخوض المنتخب السعودي في 31 مارس/آذار الحالي لقاء وديا آخر يجمعه بمضيفه الصربي الذي كان مشاركا أيضا في مهرجان قطر.

مجموعة السعودية ومصر في كأس العالم 2026

ويلعب "الأخضر" في نهائيات المونديال ضمن المجموعة الثامنة التي تضم العملاقين الإسباني والأوروغوياني إضافة إلى الرأس الأخضر، فيما يلعب المنتخب المصري في المجموعة السابعة مع بلجيكا ونيوزيلندا وإيران التي تبقى مشاركتها غير محسومة في ظل الحرب القائمة حاليا ضدها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.