يلتقي المنتخب الجزائري نظيره منتخب غواتيمالا غدا الجمعة 26 مارس/آذار، في مباراة ودية ضمن الاستعدادات الخاصة بكأس العالم 2026، على ملعب لويجي فيراريس بمدينة جنوى الإيطالية.

موعد مباراة الجزائر ضد غواتيمالا الودية والقنوات الناقلة

تقام مباراة الجزائر ضد غواتيمالا يوم الجمعة 27 مارس / آذار 2026 على ملعب لويجي فيراريس بإيطاليا.

وتنطلق المباراة عند الساعة العاشرة والنصف مساء (22:30) بتوقيت السعودية وقطر، (21:30) بتوقيت مصر و(20:30) بتوقيت الجزائر وتونس وإيطاليا.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد غواتيمالا

ينقل التلفزيون الجزائري مباراة الجزائر وغواتيمالا عبر:

القناة الأولى ( الأرضية).

القناة الشبابية السادسة.

وقرر مدرب منتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش توجيه الدعوة للعديد من اللاعبين الجدد خلال التوقف الدولي الحالي، الذي سيواجه فيه محاربو الصحراء أيضاً أوروغواي يوم الـ31 من مارس في تورينو.