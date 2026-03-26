موعد مباراة الأردن ضد كوستاريكا الودية والقنوات الناقلة 

يحتضن ملعب المجمع الرياضي ماردان بأنطاليا بتركيا، غدا الجمعة المباراة الودية بين منتخب الأردن ومنتخب كوستاريكا ضمن الدورة الودية الدولية التي تحتضنها مدينة أنطاليا.

تقام مباراة الأردن ضد كوستاريكا يوم الجمعة 27 مارس / آذار 2026 على ملعب ماردان بتركيا.

وتنطلق المواجهة الودية بين المنتخبين في حدود الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الأردن، قطر، السعودية وتركيا، (19:00) بتوقيت مصر و(18:00) بتوقيت تونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد كوستاريكا الودية

أعلنت القناة الأردنية عن نقل مباريات المنتخب الأردني الودية وذلك عبر:

الأردنية الأولى.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي، قائمة اللاعبين استعدادا لمواجهتي كوستاريكا ونيجيريا ضمن الدورة الدولية الرباعية الودية التي تقام في مدينة أنطاليا التركية، في إطار التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

‎وضمت القائمة 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، عبد الرحمن سليمان، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو ذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، يوسف أبو الجزر، أحمد عساف، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد طه، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وبهاء فيصل.

ويلتقي منتخب النشامى مع نيجيريا مساء الثلاثاء 31 آذار، وبنفس اليوم تخوض إيران المواجهة الثانية أمام كوستاريكا.