الملحق العالمي.. لاعبو العراق: جاهزون لأهم مباراة في مسيرتنا

يواصل منتخب العراق تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية لمواجهة الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام ضمن الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

وأبدى لاعبو أسود الرافدين تفاؤلهم بالمواجهة المقبلة، حيث قال علي الحمادي، نجم المنتخب العراقي ولاعب نادي لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، إنه في أتم الجاهزية لخوض مباراة الملحق العالمي.

وأضاف أن تركيز الفريق منصب بالكامل على هذه المواجهة التي وصفها بالمفصلية والتاريخية في مسيرة كل لاعب، موجّهاً رسالة شكر للشعب المكسيكي على الاستقبال المميز منذ لحظة وصول بعثة المنتخب.

من جهته، أكد كرار نبيل حسين الجنات، لاعب وسط ميدان هجومي في نادي الزوراء، أن "هذه المباراة هي الأهم خلال السنوات الأخيرة، وكل تركيزنا منصب على تحقيق حلم جماهيرنا الوفية. نحن جاهزون بالكامل من الناحيتين البدنية والذهنية لخوض هذا التحدي، ونشكر الشعب المكسيكي على الدعم وحسن الاستقبال".

ومن المقرر أن يواجه منتخب العراق الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام في 31 من الشهر الجاري.

وكان وفد المنتخب العراقي قد وصل الأحد إلى مونتيري قادماً من العاصمة الأردنية عمان، بعد أن أمّن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طائرة خاصة لنقل البعثة، بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى منذ 28 فبراير/شباط الماضي، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي لأغلب مطارات المنطقة.