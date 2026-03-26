إيران تحظر على الفرق الرياضية السفر للدول التي تعتبرها "معادية"

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الخميس ⁠نقلا عن وزارة الرياضة أن ⁠إيران حظرت على الفرق الرياضية الوطنية والأندية السفر إلى الدول التي تعتبرها ‌معادية حتى إشعار آخر، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بسبب مخاوف بشأن سلامة الرياضيين الإيرانيين.

وقالت ⁠الوزارة "يحظر وجود المنتخبات ⁠الوطنية والأندية في الدول التي تعتبر معادية وغير قادرة ⁠على ضمان أمن ⁠الرياضيين الإيرانيين وأعضاء الفرق ⁠حتى إشعار آخر".

وأضافت الوزارة أن اتحاد كرة القدم ‌والأندية ملزمة بإخطار الاتحاد الآسيوي للعبة لتغيير ‌أماكن ‌إقامة المباريات.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى مباراة فريق تراكتور الإيراني مع فريق من الإمارات والتي ستقام في السعودية، لكنها لم تحدد الملاعب التي يجب تغييرها أو الدول التي تعتبر معادية.

وتأهلت إيران لكأس العالم هذا ⁠العام، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا ⁠والمكسيك بشكل مشترك، على الرغم من أن مشاركتها في البطولة كانت مهددة منذ بدء الحرب التي شنتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير/شباط الماضي.

ترمب يقلق بعثة إيران في المونديال

وقال ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق من هذا الشهر إنه على ⁠الرغم من أن المنتخب الإيراني مرحب ⁠به للعب في الولايات المتحدة، إلا أن ذلك قد لا يكون مناسبا لما أسماه "حياتهم وسلامتهم".

وقال مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم الأسبوع الماضي ‌إن الاتحاد يجري محادثات مع الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن نقل مباريات كأس العالم من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

ورفض الفيفا التعليق على احتمال تغيير ملاعب مباريات إيران، مكتفيا بالقول إنه على اتصال بالاتحاد الإيراني، وإنه يتطلع إلى إقامة ⁠المباريات وفقا للجدول الحالي.

وكانت كلوديا شينباوم رئيسة المكسيك قد أكدت الأسبوع الماضي جاهزية بلادها لاستضافة مباريات إيران في كأس ⁠العالم، رغم أن القرار النهائي بشأن أي تغيير في أماكن إقامة المباريات يعود إلى ⁠الفيفا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب إيران مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة، ⁠حيث تقام المباراة الافتتاحية يوم 15 يونيو/حزيران أمام نيوزيلندا في لوس أنجلوس التي يواجه فيها بلجيكا أيضا قبل أن ينتقل إلى سياتل لمواجهة منتخب ⁠مصر.

ويقوم المنتخب ‌حاليا ‌بالتحضير في تركيا لخوض مباراتين وديتين دوليتين ضد نيجيريا غدا الجمعة وكوستاريكا يوم الثلاثاء المقبل.