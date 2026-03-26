روديغر يتقبل دوره الجديد مع المنتخب الألماني

أكد لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم أنطونيو روديغر إنه يتقبل دوره كمنافس على مركز في التشكيل الأساسي بالمنتخب الوطني، ولكنه مقتنع بأن وقته سيأتي في بطولة كأس العالم التي تقام في الصيف.

وأثبت جوناثان تاه ونيكو شلوتربيك أنفسهما كأفضل ثنائي جديد في قلب دفاع المنتخب الألماني بقيادة المدرب يوليان ناغلسمان، بينما عاد روديغر إلى القائمة بعد غيابه عن المباريات الأربع الأخيرة بسبب الإصابة.

وقال مدافع ريال مدريد لصحيفة كيكر (Kicker) اليوم الخميس: "سأكون متواجدا إذا احتاجني يوليان، سواء كأساسي أو على مقاعد البدلاء للحفاظ على النتيجة".

وأضاف: "يقدم تاه وشلوتربيك أداء قويا هذا الموسم وبشكل ثابت. مركز الدفاع هو المكان الذي نمتلك فيه أفضل الخيارات في التشكيلة، بما في ذلك العمق".

ولعب روديغر 81 مباراة دولية، وهو عدد لم يتخطاه أي لاعب في المنتخب الحالي باستثناء جوشوا كيميتش، الذي لعب 106 مبارياتٍ، قبل خوض مباراتين وديتين أمام سويسرا في بازل غدا الجمعة، وبعدها بثلاثة أيام في شتوتغارت أمام غانا.

وأبدى ثقته بالمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في الفترة 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يتواجد المنتخب الألماني في مجموعة تضم كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور.

وقال: "نحتاج لأكثر من 11 لاعباً في كأس العالم، خاصة هذا الصيف، فالظروف ستكون صعبة للغاية، بالإضافة إلى السفر وعدد المباريات الذي سيكون أعلى قليلا".

وأثار روديغر جدلا في الماضي، لكنه يحظى بتقدير كبير من قبل ناغلسمان.

وقال ناغلسمان مؤخرا: "ما يمكنني قوله هو أن أنطونيو يلتزم بشكل لا يصدق تجاه المنتخب الوطني. إنه شخص يحمي عائلة المنتخب الوطني بشدة ويفعل كل ما بوسعه لتحقيق النجاح".