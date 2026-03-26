بالفيديو.. تركيا تتأهل لنهائي الملحق المؤهل لكأس العالم على حساب رومانيا

بشق الأنفس وبلمسة سحرية أعادت الروح للمدرجات، حجز المنتخب التركي مقعده في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، بعد فوزه الثمين على نظيره الروماني بهدف نظيف على ملعب بشكتاش بارك، في مباراة حبست الأنفاس حتى لحظاتها الأخيرة ضمن منافسات الدور نصف النهائي للملحق.

تركيا تتأهل لنهائي الملحق المؤهل بهدف قاديوغلو

بعد شوط أول غلب عليه الحذر التكتيكي، جاءت الدقيقة 53 لتحمل الخبر السار للعشاق؛ حيث أرسل الموهوب أردا غولير تمريرة حاسمة "بالمقاس" لزميله فريدي قاديوغلو، الذي لم يتوانَ عن إيداعها الشباك، مسجلاً هدف المباراة الوحيد الذي كان كافياً لإعلان العبور التركي.

نهائي المجموعة الثالثة

بهذا الفوز، ينتظر المنتخب التركي في الدور النهائي الفائز من مواجهة (سلوفاكيا وكوسوفو) التي ستنطلق الليلة عند الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة.

الفائز من هذه الموقعة المرتقبة سيواجه الأتراك في "مباراة حياة أو موت" لخطف بطاقة التأهل المباشرة إلى نهائيات الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.