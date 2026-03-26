فيفا يحدد موعد المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم 2026

BRASILIA, BRAZIL - FEBRUARY 26: View of the World Cup trophy, as part of the FIFA Trophy Tour at Planalto Palace on February 26, 2026 in Brasilia, Brazil. The tour makes 75 stops in over 150 day and after stopping in São Paulo and Rio de Janeiro, it arrived at the Planalto Palace, where the 2027 Women's World Cup Trophy will also be presented. The 2026 FIFA World Cup will be held in Canada, Mexico, and the United States. (Photo by Ton Molina/Getty Images)
فيفا توقع اقبالا كبيرا على شراء تذاكر كأس العالم 2026 مع فتح المرحلة الأخيرة من عملية البيع (غيتي)
Published On 26/3/2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن المرحلة الرابعة الأخيرة من بيع التذاكر المخصصة لحضور مونديال الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تُفتَح في 1 أبريل/نيسان، من دون أن يحدد عددها.

وتوقع فيفا "أن تشهد نسخة هذا العام تحطيم الرقم القياسي للحضور الجماهيري في تاريخ بطولة كأس العالم، والمسجل في نسخة عام 1994 التي تابع مبارياتها 3.5 مليون متفرج من المدرجات".

وأشار إلى أنه "بعد انتهاء فترة قرعة الاختيار العشوائي، ستشهد عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026 طرح تذاكر إضافية لعامة الجمهور يوم الأربعاء 1 أبريل/نيسان"، على أن "تبقى مرحلة البيع هذه مفتوحة حتى نهاية المسابقة".

وأضاف "خلال هذه المرحلة الأخيرة من برنامج تذاكر بطولة كأس العالم 2026، ستُباع التذاكر على أساس الأولوية بالأسبقية، شريطة توافرها، حيث سيتمكن المشجعون من رؤية المباريات وفئات التذاكر المتاحة فورا، واختيار مقاعد محددة، ثم المضي قدما في عملية الشراء وتلقِّي التأكيد بمجرد إتمام الدفع".

فيفا تعرض لانتقادات حادة بسبب أسعار تذاكر كأس العالم 2026 (الجزيرة)

وخلال المراحل السابقة، قال فيفا إن أكثر من مليون تذكرة بيعت من أصل أكثر من 500 مليون طلب.

وبشكل إجمالي، من المتوقع بيع نحو 7 ملايين تذاكر، بالنظر إلى سعة الملاعب الـ16 المستخدمة في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

انتقادات لاذعة

لكن فيفا تعرض لانتقادات حادة بسبب أسعار التذاكر، إذ رفعت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا الثلاثاء دعوى أمام المفوضية الأوروبية بسبب "الأسعار المفرطة للتذاكر".

وتقول الرابطة إن فيفا "أساء استخدام موقعه الاحتكاري لفرض أسعار مبالغ فيها وشروط وإجراءات شراء غامضة وغير عادلة على المشجعين الأوروبيين قبل كأس العالم 2026″.

ودافع فيفا عن أسعار التذاكر، مؤكدا على لسان رئيسه جاني إنفانتينو أنها مدفوعة بـ"طلب جنوني".

وبسبب الانتقادات، أطلق فيفا فئة من التذاكر بقيمة 60 دولارًا مخصصة لأندية المشجعين الرسمية.

وبحسب رابطة المشجعين في أوروبا، استُنفدت هذه الفئة عمليا قبل فتح المبيعات للجمهور العام.

وأعلن فيفا الأربعاء أنه سيعيد في 2 أبريل/نيسان فتح المنصة الرسمية لإعادة بيع وتبادل التذاكر.

وكانت المنصة محور انتقادات بسبب الأسعار الباهظة للتذاكر المعروضة لإعادة البيع، لكن فيفا قال إنه لا يتدخل في هذا "السوق بين المشجعين"، حيث يحدد البائع السعر المعروض لكل تذكرة.

المصدر: الفرنسية

