اليويفا يعاقب بنفيكا بسبب "تجاوزات" مواجهة ريال مدريد في أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي ⁠لكرة ⁠القدم (يويفا) فرض غرامة قدرها 40 ألف يورو (46250 دولارا) على نادي بنفيكا، بسبب "تصرفات ⁠عنصرية و/أو تمييزية" صدرت عن عدد من مشجعيه خلال مباراة دوري ⁠أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الشهر الماضي.

كما شملت العقوبات غرامة إضافية قدرها 25 ألف يورو لإلقاء مشجعين مقذوفات داخل الملعب، وثمانية ‌آلاف يورو لاستخدام الليزر. وفرض اليويفا أيضا إيقافا لمباراة واحدة على مساعد المدرب بيدرو ماتشادو بسبب تصرف غير رياضي.

وكان ريال مدريد قد فاز في مباراة الذهاب 1-صفر في لشبونة، ⁠إلا أن مباراة 17 فبراير/⁠شباط شابتها اتهامات من فينيسيوس جونيور للاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني بتوجيه إهانة عنصرية بحقه وهو ادعاء نفاه ⁠اللاعب والنادي البرتغالي.

وفتح اليويفا تحقيقا في الحادث، وقرر ⁠إيقاف بريستياني مؤقتا عن مباراة ⁠الإياب في مدريد الأسبوع التالي، والتي انتهت بفوز ريال مدريد 2-1 ليحسم التأهل بنتيجة 3-1 في ‌مجموع المباراتين.

وشملت الإجراءات التأديبية قرارا -مع وقف التنفيذ لمدة عام- بإغلاق جزء من ‌مدرجات ‌ملعب بنفيكا خلال إحدى المباريات التي يخوضها الفريق على أرضه.