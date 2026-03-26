الأمطار الغزيرة تتسب بإيقاف مباريات في دوري الرديف القطري

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها قطر مساء اليوم الخميس إلى إيقاف مباراتي الريان ضد الغرافة والدحيل ضد السد في الدوري الأولمبي القطري، بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثّرت بشكل مباشر على أرضية الملعب.

وبحسب لقطات بثتها القناة "الكاس"، عرقلت الأمطار حركة الكرة على أرضية الملعب، ما أثر في سير المباراة.

وأدى تساقط الأمطار بشكل كثيف إلى تشكل برك مائية في أرضية الملعب مما حال دون دحرجة الكرة بشكل طبيعي، بالإضافة إلى انعدام الرؤية الجزئي.

واستند الحكم إلى لوائح الاتحاد القطري لكرة القدم التي تمنح الأولوية لسلامة الرياضيين في حال القوة القاهرة (الظروف الجوية).

كما تم تأجيل مباراتي العربي ضد السد والريان ضد الأهلي في ثاني جولات "بلاي أوف" نصف نهائي الدوري القطري لكرة السلة إلى السبت القادم بسبب تردي الأحوال الجوية.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورؤية أفقية متدنية ورياح قوية على الساحل، ومن أمطار رعدية مع رؤية أفقية متدنية ورياح قوية وأمواج عالية في البحر الليلة.

وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى السادسة من صباح غد الجمعة، مصحوبا بغبار عالق وغائما مع أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا.