أفضل لاعب في التاريخ.. لابورتا يتجاهل ميسي ويختار "الجناح الطائر"

أثار خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، جدلا واسعا بتصريحاته الأخيرة التي فضل بها النجم الهولندي الراحل يوهان كرويف على الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي للنادي الكتالوني.

وظهر لابورتا في برنامج رياضي على قناة "إسبورت 3" (esport3) الكتالونية ضمن حلقة خصصت لإحياء الذكرى العاشرة لوفاة كرويف، أكد فيها أن "الجناح الطائر" هو أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ، مفضلا إياه على نجوم آخرين بحجم الجوهرة السمراء بيليه، والثنائي الأرجنتيني دييغو مارادونا وميسي.

وقال لابورتا: "كلاعب كان كرويف تجسيدا للأناقة، لقد كان ثورة بحد ذاته، كنا نحاول في جيلي أن نركض مثله ونلمس الكرة مثله، وطريقته في اللعب بظاهر القدم أصبحت مدرسة بحد ذاتها".

وأضاف: "إنه أكثر لاعب رأيته جمالا من الناحية الفنية في حياتي. كان موهوبا بشكل استثنائي، كان يستلم الكرة، يدور بها وينطلق، وكنا نحاول تقليده في كل شيء".

وتابع لابورتا: "كرويف اللاعب بالنسبة لمن شاهدوه وبالنسبة لي هو الأفضل في التاريخ، مع كامل الاحترام لأساطير مثل بيليه، مارادونا، رونالدينيو وميسي. يوهان امتاز بكل الصفات والمهارات إضافة إلى امتلاكه شخصية قيادية".

غضب جماهير برشلونة

وأشعلت هذه التصريحات غضب شريحة واسعة من جماهير برشلونة، التي فسرتها على أنها تلميح غير مباشر إلى ميسي.

وترى صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن "النبرة" التي تحدث بها الرئيس الذي أعيد انتخابه مؤخرا، أعادت إشعال الجدل بين جماهير برشلونة التي لا تزال "شديدة الحرص على إرث ميسي".

وقالت إن تركيز لابورتا على أساطير أخرى وإجراء مقارنات تاريخية، فسر من قبل البعض على أنه محاولة لإعادة صياغة هوية النادي بعيدا عن أبرز نجومه في العصر الحديث، إذ لم يمر هذا التلميح دون ملاحظة الجماهير التي لا يزال كثير منها يربط العصر الذهبي الحديث لبرشلونة بشكل مباشر بإسهامات ميسي.

جدل مستمر

وسجل ميسي لبرشلونة 672 هدفا خلال 778 مباراة بجميع البطولات، وقاده لتحقيق الكثير من الألقاب في فترة اتسمت بالهيمنة المحلية والنجاح الأوروبي والعالمي.

وحتى بعد رحيله المفاجئ عن النادي عام 2021، لا يزال اسم ميسي يؤثر في النقاشات المتعلقة بهوية النادي وطموحاته واتجاه قيادته.

وشهدت الحملة الانتخابية الأخيرة تكرار ذكر اسم ميسي؛ حيث انتقد المدرب السابق لبرشلونة تشافي هيرنانديز لابورتا علنا، واتهمه بسوء إدارة ملف محاولة إعادة اللاعب في عام 2023.

كما دعا فيكتور فونت، منافس لابورتا، ميسي إلى تقديم وجهة نظره في هذا الشأن، لكن الأخير فضل التزام الصمت كليا طوال فترة الصراع الانتخابي.

وبعد فوزه في الانتخابات الأخيرة، أكد لابورتا أن علاقة ميسي ببرشلونة لا تزال قائمة، مشيرا أيضا إلى أن النجم الأرجنتيني سيظل مرتبطا بالنادي بأي شكل يختاره.

وضمن لابورتا مؤخرا ولاية جديدة في رئاسة برشلونة تمتد حتى عام 2031، بعد فوزه بالانتخابات بنسبة كبيرة بلغت 68.18% من الأصوات أمام فونت.