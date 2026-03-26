11 ضعف التكلفة.. أسعار قميص المنتخب الإنجليزي تُغضب ستارمر

وجّه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر انتقادات حادة للتجار في بلاده بسبب ارتفاع أسعار زي المنتخب الإنجليزي لكرة القدم المخصص بيعه للأطفال.

ووصل سعر القميص والسروال معا الخاص بمنتخب "الأسود الثلاثة" نحو 100 جنيه إسترليني (نحو 126 دولارا)، في وقت يعاني فيه البريطانيون من أزمة غلاء في المعيشة بحسب صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية.

أسعار قميص المنتخب الإنجليزي تُغضب ستارمر

وحث ستارمر -الذي يشجع نادي أرسنال- تجار التجزئة على التعامل بجدية مع مشاعر الجماهير الغاضبة من هذه الأسعار، وأخذها بعين الاعتبار.

وقال متحدث باسم ستارمر "الأندية والهيئات الحاكمة تتحمل مسؤولية ضمان معاملة الجماهير بعدل، نحن نفهم مدى شعورهم بالقوة والغضب، ومن الصواب أن تُسمع مخاوف المشجعين".

وتُباع النسخة الأصلية للقميص الذي سيرتديه المنتخب الإنجليزي في النسخة المقبلة من كأس العالم، للكبار والبالغين بسعر 134.99 جنيه إسترليني (نحو 171 دولارا).

وأوضحت الصحيفة أن السعر الجديد يزيد 8% عن سعر القميص الذي خاض به "الأسود الثلاثة" بطولة كأس أوروبا (يورو 2024) الذي بيع بـ124.99 جنيه إسترليني (نحو 158 دولارا).

ويصل سعر القميص المقلّد إلى 89.99 جنيه إسترليني (نحو 114 دولارا)، وإذا أراد أحدهم طباعة اسمه على الظهر فسيتعين عليه دفع 60 جنيها (نحو 76 دولارا) إضافيا.

أرباح هائلة

ويقدّر المختصون أن تكلفة صنع النسخ المقلدة تبلغ حوالي 8.50 جنيه (نحو 11 دولارا) بالإضافة إلى 9.50 جنيه (نحو 12 دولارا) للتسويق والتوزيع، ما يعني أن المزوّدين سيحققون أرباحا هائلة قبيل المونديال، الذي يُعد منتخب إنجلترا من بين الفرق المرشحة للفوز به كما ترى "ذا صن".

وأوقعت قرعة كأس العالم 2026 المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثانية عشرة إلى جانب كرواتيا، غانا وبنما.

مواعيد مباريات المنتخب الإنجليزي في دور المجموعات بكأس العالم 2026:

إنجلترا – كرواتيا 17 يونيو/حزيران 2026.

إنجلترا – غانا 23 يونيو/حزيران 2026.

بنما – إنجلترا 28 يونيو/حزيران 2026.