رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

أزمة المطارات الأمريكية تهدد مشجعي كأس العالم 2026

Singer Andrea Bocelli performs during the draw for the 2026 soccer World Cup at the Kennedy Center in Washington, Friday, Dec. 5, 2025. (AP Photo/Alex Brandon)
الإغلاق الحكومي يهدد بحدوث "وضع خطير" في المطارات الأمريكية خلال كأس العالم 2026 (أسوشيتد برس)
Published On 26/3/2026
آخر تحديث: 16:32 (توقيت مكة)

قالت مسؤولة بارزة في قطاع النقل الأمريكي إن المشجعين المسافرين إلى كأس العالم هذا الصيف في الولايات المتحدة يواجهون اضطرابات، في ظل إغلاق حكومي مستمر يهدد بحدوث "وضع خطير" في مطارات البلاد، وفق تحذير مسؤول بارز في قطاع النقل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن أعضاء الكونغرس الأمريكي استمعوا إلى تحذيرات من "عاصفة كاملة محتملة" نتيجة النقص الحاد في موظفي الأمن في الخطوط الأمامية، إلى جانب وصول ملايين المشجعين للبطولة التي تنطلق في يونيو/حزيران.

استقالات بالجملة

وقالت هانغوين ماكنيل، القائمة بأعمال رئيس إدارة أمن النقل، أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي، إن أكثر من 480 ضابطا استقالوا منذ بداية الخلاف حول الميزانية في منتصف فبراير/شباط، والذي أدى إلى عدم دفع رواتب عشرات الآلاف من الموظفين.

وأضافت أن هناك أيضا زيادة في حالات غياب الموظفين "لأنهم ببساطة لا يستطيعون تحمل تكاليف الحضور إلى العمل".

BRASILIA, BRAZIL - FEBRUARY 26: View of the World Cup trophy, as part of the FIFA Trophy Tour at Planalto Palace on February 26, 2026 in Brasilia, Brazil. The tour makes 75 stops in over 150 day and after stopping in São Paulo and Rio de Janeiro, it arrived at the Planalto Palace, where the 2027 Women's World Cup Trophy will also be presented. The 2026 FIFA World Cup will be held in Canada, Mexico, and the United States. (Photo by Ton Molina/Getty Images)
كأس العالم 2026 تقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (غيتي)

وقد أدى هذا الوضع إلى طوابير انتظار طويلة قياسية، حيث اضطر الركاب للانتظار لأكثر من أربع ساعات للمرور عبر نقاط التفتيش الأمنية في بعض المطارات.

وأضافت ماكنيل أن ذلك جاء تزامنا مع ارتفاع حاد في حالات الاعتداء على الموظفين.

وأرسل الرئيس دونالد ترمب بالفعل عناصر من وكلاء الهجرة الفيدراليين للمساعدة في إدارة أمن النقل، كما قال إنه قد ينشر قوات من الحرس الوطني.

فترة تدريب طويلة

وقالت ماكنيل: "مع استمرار الإغلاق، نخشى أن نواصل فقدان موظفين موهوبين وذوي خبرة لصالح وظائف أخرى توفر راتبا ثابتا".

وأضافت: "الإغلاق لا يقلل فقط عدد المرشحين المهتمين بالوظيفة، بل إن الذين نتمكن من توظيفهم يتعين عليهم إكمال فترة تدريب تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر قبل اعتمادهم للعمل في نقاط التفتيش".

وأكدت: "في هذه المرحلة، لن يتمكن الضباط الجدد من العمل في نقاط التفتيش إلا بعد وقت طويل من كأس العالم عام 2026. إنه وضع خطير".

وتابعت: "نحن نواجه عاصفة كاملة محتملة تتمثل في نقص حاد في الموظفين، مع تدفق ملايين الركاب إلى مطاراتنا لحضور مباريات كأس العالم، خلال أقل من 80 يوما".

المصدر: وكالات

