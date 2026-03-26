أزمة المطارات الأمريكية تهدد مشجعي كأس العالم 2026

قالت مسؤولة بارزة في قطاع النقل الأمريكي إن المشجعين المسافرين إلى كأس العالم هذا الصيف في الولايات المتحدة يواجهون اضطرابات، في ظل إغلاق حكومي مستمر يهدد بحدوث "وضع خطير" في مطارات البلاد، وفق تحذير مسؤول بارز في قطاع النقل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن أعضاء الكونغرس الأمريكي استمعوا إلى تحذيرات من "عاصفة كاملة محتملة" نتيجة النقص الحاد في موظفي الأمن في الخطوط الأمامية، إلى جانب وصول ملايين المشجعين للبطولة التي تنطلق في يونيو/حزيران.

استقالات بالجملة

وقالت هانغوين ماكنيل، القائمة بأعمال رئيس إدارة أمن النقل، أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي، إن أكثر من 480 ضابطا استقالوا منذ بداية الخلاف حول الميزانية في منتصف فبراير/شباط، والذي أدى إلى عدم دفع رواتب عشرات الآلاف من الموظفين.

وأضافت أن هناك أيضا زيادة في حالات غياب الموظفين "لأنهم ببساطة لا يستطيعون تحمل تكاليف الحضور إلى العمل".

وقد أدى هذا الوضع إلى طوابير انتظار طويلة قياسية، حيث اضطر الركاب للانتظار لأكثر من أربع ساعات للمرور عبر نقاط التفتيش الأمنية في بعض المطارات.

وأضافت ماكنيل أن ذلك جاء تزامنا مع ارتفاع حاد في حالات الاعتداء على الموظفين.

وأرسل الرئيس دونالد ترمب بالفعل عناصر من وكلاء الهجرة الفيدراليين للمساعدة في إدارة أمن النقل، كما قال إنه قد ينشر قوات من الحرس الوطني.

فترة تدريب طويلة

وقالت ماكنيل: "مع استمرار الإغلاق، نخشى أن نواصل فقدان موظفين موهوبين وذوي خبرة لصالح وظائف أخرى توفر راتبا ثابتا".

وأضافت: "الإغلاق لا يقلل فقط عدد المرشحين المهتمين بالوظيفة، بل إن الذين نتمكن من توظيفهم يتعين عليهم إكمال فترة تدريب تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر قبل اعتمادهم للعمل في نقاط التفتيش".

وأكدت: "في هذه المرحلة، لن يتمكن الضباط الجدد من العمل في نقاط التفتيش إلا بعد وقت طويل من كأس العالم عام 2026. إنه وضع خطير".

وتابعت: "نحن نواجه عاصفة كاملة محتملة تتمثل في نقص حاد في الموظفين، مع تدفق ملايين الركاب إلى مطاراتنا لحضور مباريات كأس العالم، خلال أقل من 80 يوما".