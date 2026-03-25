كيف ودّع عشاق "الملك المصري" محمد صلاح بعد إعلانه الرحيل عن ليفربول؟

بعد رحلة امتدت 9 أعوام في قلب ملعب أنفيلد، أعلن النجم المصري محمد صلاح رحيله عن صفوف نادي ليفربول، منهيا فصلا من التألق والإنجازات بعد سنوات حافلة بالأهداف الساحرة والبطولات واللحظات التي ستظل محفورة في ذاكرة جماهير الريدز، جعلت من صلاح أيقونة لا تُنسى في تاريخ النادي وكرة القدم الإنجليزية.

انضم صلاح إلى فريق ليفربول في صيف 2017 قادما من نادي روما الإيطالي، ليقضي قرابة 9 أعوام داخل أسوار ملعب "أنفيلد" حاملا شعلة التفوق، ومسجلا أرقاما قياسية جعلته أحد أعظم نجوم النادي في العصر الحديث.

صلاح يعلن رحيله عن الريدز

ونشر النجم المصري مقطع فيديو عبر حسابه في منصة "إكس"، أعلن فيه رحيله عن نادي ليفربول في نهاية هذا الموسم 2025/2026.

وقال في الفيديو: "للأسف، لقد حان اليوم، هذا هو الجزء الأول من وداعي، سأغادر ليفربول في نهاية الموسم. أردت أن أبدأ بالقول إنني لم أتخيل أبدًا مدى عمق ارتباط هذا النادي، وهذه المدينة، وهؤلاء الناس بحياتي".

وأضاف: "ليفربول ليس مجرد ناد لكرة القدم، إنه شغف، إنه تاريخ، إنه روح، لا أستطيع أن أشرح ذلك بالكلمات لأي شخص ليس جزءًا من هذا النادي. احتفلنا بالنصر، فزنا بأهم الألقاب، وكافحنا معًا خلال أصعب الأوقات في حياتنا".

ونشر ليفربول، عبر حسابه الرسمي، "توصل المهاجم إلى اتفاق مع الريدز سيختتم بموجبه فصلا رائعا دام 9 سنوات في أنفيلد. أعرب صلاح عن رغبته في إعلان هذا الأمر للمشجعين لضمان الشفافية والاحترام لهم".

زملاء يودعونه برسائل مؤثرة

وأعاد هوغو إيكيتيكي، مهاجم ليفربول، عبر حسابه في "إكس" نشر فيديو صلاح وعلق قائلا: "الأفضل".

وأعاد كل من ميلوس كيركيز ودومينيك سوبوسلاي نشر الفيديو عبر خاصية "ستوري" في إنستغرام، وكتب الأول: "أسطورة"، وقال الثاني: "ملك".

ونشر المهاجم الهولندي كودي خاكبو صورا تجمعه بمحمد صلاح، وعلق: "شكرا لك على كل شيء، ليس فقط على ما فعلته في أرض الملعب، ولكن على المثال الذي تقدمه كل يوم. لاعب عظيم، وأسطورة حقيقية، ليس لدي سوى الاحترام لك، وأتمنى لك كل التوفيق في المستقبل".

فيما قال مدافع الفريق، جو غوميز: "أحد أعظم من ارتدوا هذا القميص على الإطلاق، لقد كان من دواعي سروري قضاء ساعات لا تحصى في مشاهدة عظمتك من كثب. الجميع يعرف عقليتك وأخلاقيات عملك، الأرقام تؤكد إرثك إلى الأبد، شكرا على كل ما فعلته من أجلنا. سأظل ممتنا دائما لصداقتنا على مدار كل هذه السنوات".

بينما قال فلوريان فيرتز، متوسط ميدان ليفربول: "لقد كان من دواعي سروري اللعب معك يا صلاح، ولا يزال كذلك حتى الآن".

إعلان

الجماهير تحتفل بالإرث

مع إعلان رحيل محمد صلاح، حصد الفيديو الذي نشره عبر منصتي إكس وإنستغرام ملايين المشاهدات، وأثار إعجاب الجماهير بالمشاعر الصادقة والكلمات المعبرة عن تقدير ما قدمه طوال مسيرته الممتدة مع النادي.

وعبّرت الجماهير عن امتنانها العميق لما قدمه محمد صلاح خلال السنوات الماضية، مشيدين بالأهداف الساحرة واللحظات التاريخية التي أمتعهم بها على أرض أنفيلد.

وغصت منصات التواصل بتعليقات الجماهير، التي تنوعت بين الحزن لفقدان نجمهم المفضل والفخر بإرثه وإنجازاته، مؤكدين أن رحيله يترك فراغا كبيرا في قلوبهم وفي تاريخ النادي.

وأشار مغردون إلى أن مسيرة صلاح تمثل استمرارية تاريخية نادرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأن رحيله بعد أن كتب التاريخ يعد لحظة خالدة في عالم كرة القدم.

ووصف آخرون الحديث عن رحيله بأنه "درس في الاحترافية والاحترام والثقافة"، سواء من جانب النادي أو اللاعب نفسه: "إعلان ليفربول وكلمات صلاح هما العقلية الاحترافية والاحترام، وهما الثقافة… الفهم النظيف الجميل للعلاقة بين لاعب وناديه".

وأشار عشاق كرة القدم إلى أن صلاح لم يحقق الكرة الذهبية، لكنه ترك إرثًا أعظم، حيث أصبح اسمه يُذكر جنبًا إلى جنب مع أعظم لاعبي العالم مثل ميسي وكريستيانو رونالدو، رغم أنه جاء من بعيد وفعل المستحيل.

وأضافوا أن صلاح كتب التاريخ مع روما قبل أن يعود إلى الدوري الإنجليزي، حيث سجل التاريخ منذ أول موسم له مع ليفربول واستمر لمدة 9 مواسم متتالية، ليصبح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم وأبرز أساطير البريميرليغ.

ونقل أحد النشطاء تعليق الجماهير: "محمد صلاح كان يمتلك حلمًا لم يحققه وهو الكرة الذهبية، لكن الحقيقة أنه ترك إرثًا أعظم من الكرة الذهبية".

أسطورة العرب في البريميرليغ

ووصف مدونون وناشطون محمد صلاح بأنه "أسطورة العرب عبر التاريخ"، مشيرين إلى أرقامه القياسية وتأثيره الكبير في أقوى الدوريات في العالم، الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدوا أن نجاحه لم يكن صدفة، بل نتج عن استمرارية وانضباط عقلي لا مثيل له، وكسر الصورة النمطية التي يصورها الإعلام الغربي عن اللاعبين العرب، الذين يجدون صعوبة في التألق في الكالتشيو الإيطالي قبل أن يتطوروا وينجحوا بشكل مضاعف في إنجلترا.

وأشاروا إلى أن مسيرة صلاح الفنية حافلة بالبطولات والإنجازات، وأن قصته تمثل نموذجًا للطموح الذي لا حدود له والإصرار على النجاح على أعلى المستويات.