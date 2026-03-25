هالاند يقتني أغلى كنز أدبي في النرويج لسبب مفاجئ

قام النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بشراء أغلى كتاب في تاريخ بلاده.

واشترى اللاعب رفقة والده ألف آنجي 1549 نسخة من سلسلة كتب سنوري ستورلوسون مقابل 1.3 مليون كرونة نرويجية (نحو 121 ألف دولار) في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقا لوكالة الأنباء النرويجية.

لكن اللاعب لا ينوي الاحتفاظ بها، وقال هالاند في بيان صادر عن بلدية تايم -مسقط رأسه- اليوم الثلاثاء: "لم أكن قارئا نهما قط".

وسلم هالاند كتابه الآن إلى البلدية بشكل دائم، وتحديدا إلى مكتبة مدينة براين التي نشأ فيها. لكن مهاجم مانشستر سيتي وضع شرطا واحدا.

ونقلت البلدية عن هالاند قوله: "أريد أن يبقى الكتاب معروضا دائما ليقرأ الناس عن أبناء مدينتي، براين ويارن".

وأضاف: "من الأسهل تنمية حب القراءة عندما تجد نفسك في الشخصيات الموصوفة".

وتابع النرويجي: "أعيش حلمي، لكن للأسف هذا الحلم مقتصر على القليل، لقد رأيت كيف تمكن الكتب الكثيرين من الحلم وتحقيق أحلامهم".

وسيرتبط الكتاب بمسابقة قراءة في مدارس البلدية خلال العام الدراسي المقبل، وستكون الجائزة زيارة إلى ملعب أوليفال في أوسلو لحضور مباراة يشارك فيها هالاند مع منتخب النرويج.

وخاض هالاند البالغ من العمر 25 عاما هذا الموسم 43 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات، وساهم في 37 هدفا (سجل 30 وصنع 7).