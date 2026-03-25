16 ساعة من اللعب.. فضيحة البوكر تورط نيمار وتهدد حلم المونديال

تتزايد الانتقادات الموجهة للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس، بسبب أسلوب حياته بعيدا عن المستطيل الأخضر، الذي يؤثر سلبا على مستواه الفني ويهدد إمكانية استدعائه للقائمة النهائية لمنتخب البرازيل المشارك في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها بعد شهرين ونصف تقريبا.

لعب البوكر يتسبب بأزمة جديدة لنيمار

وفجّر موقع "بورتال ليو دياس" (Portal Leo Dias) البرازيلي المتخصص في أخبار المشاهير، قنبلة مدوية حين كشف عن انشغال نيمار بأمور أخرى، أثناء خوض سانتوس مباراة في الدوري البرازيلي ضد كروزيرو متذيل اللائحة يوم الأحد الماضي.

وأكد الموقع أن نيمار كان منشغلا بلعب البوكر عبر شبكة الإنترنت لساعات طويلة، وقضى ما مجموعه 16 ساعة في اللعب بين يومي الجمعة والأحد الماضيين.

وأضاف أنه عند احتساب الوقت الذي لعب فيه نيمار مع أفراد عائلته، تزيد المدة إلى 24 ساعة قضاها اللاعب أمام الطاولة الافتراضية خلال 3 أيام.

رد نيمار الغريب

ولم يتأخر رد نيمار على هذه المعلومات، إذ لم ينفها بل احتفى بأدائه في اللعبة، وذلك في مقطع فيديو نشر عبر خاصية "القصص" بحسابه الرسمي على "إنستغرام".

وقال نيمار: "أنا سعيد جدا بأدائي"، في لهجة متحدية على حد وصف صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية التي وصفت ما يفعله اللاعب بأنه "فضيحة جديدة".

سلوكيات نيمار تثير الجدل

وزاد فيديو نيمار من حدة الجدل حول سلوكياته خارج الملعب، لدرجة أن أشد المدافعين عنه باتوا يطالبونه بالتركيز على التدريبات وتحسين لياقته البدنية، حتى يتمكن من إقناع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل، بضمّه إلى قائمة السيليساو المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 والمقرر الإعلان عنها يوم 18 مايو/أيار القادم.

وكان أنشيلوتي قد استبعد نيمار من قائمة البرازيل قبل المباراتين ضد فرنسا وكرواتيا في فترة التوقف الدولي الحالي، مؤكدا أن سبب ذلك يعود إلى عدم جاهزية اللاعب بدنيا.

وشعر نيمار بالصدمة وردّ بغضب إذ صرح يوم إعلان القائمة بأنه لا يحتاج لإثبات أي شيء لأحد، في وقت يواصل فيه أصدقاؤه والمقرّبون منه الضغط علنا من أجل ضمّه إلى كأس العالم.

إصابات نيمار تهدد مشاركته بالمونديال

وترى "سبورت" أنه كان بإمكان نيمار الرد داخل الملعب، لكنه لم يفعل وغاب بشكل مفاجئ عن مباراة سانتوس وكروزيرو التي جرت على ملعب مينيراو.

وبررت سانتوس غيابها بما وصفته "بإدارة الحمل البدني"، وهو نفس السبب الذي غاب بموجبه عن مباراة ميراسول التي حضرها أنشيلوتي شخصيا لمشاهدته قبل إعلان القائمة النهائية.

يومها لم يكتف نيمار بعدم اللعب بل لم يُبلغ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مسبقا بذلك، ما أثار استياء كبيرا داخل أروقة الاتحاد، فيما شددت الصحيفة الإسبانية على أن غضب أنشيلوتي كان "شديدا للغاية".