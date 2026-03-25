من المكسيك.. العراق يطارد حلم المونديال الثاني وأرنولد يحذر من موقعة حسم التأهل

يواصل منتخب العراق تحضيراته في مدينة مونتيري المكسيكية، لمواجهة الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام ضمن الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، فيما طالب مدربه الأسترالي غراهام أرنولد لاعبيه بإسعاد 46 مليون عراقي، وفقا لما ذكره في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد العراقي لكرة القدم.

وبينما رفع منتخب "أسود الرافدين" من وتيرة استعداداتهِ باجراء ثالث حصة تدريبية، التحق اللاعبون كيفن يعقوب وإيمار شيّر وماركو فرج المحترفين في الأندية الأوروبية بالفريق، وسبقهم انضمام كل من أمير العماري وميرخاس دوسكي وحسين علي.

موعد مباراة العراق في ملحق كأس العالم

ويواجه منتخب العراق الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام، في 31 من الشهر الجاري.

وكان وفد منتخب العراق وصل الأحد إلى مونتيري قادما من العاصمة الأردنية عمان بعدما أمّن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طائرة خاصة لنقله، بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى منذ 28 فبراير/شباط الماضي، ما أدى إلى إغلاق المجال الجوي لأغلب مطارات دول المنطقة.

وفي السياق عينه تحدث مدرب "أسود الرافدين" أرنولد لعدد من وسائل الإعلام في الحصة التدريبية، اليوم الأربعاء، ونقله موقع الاتحاد المحلي بالقول "يجب أن نركّز على الإيجابيات والأهم أن منتخب العراق وصل إلى المكسيك".

وأضاف "أنا فخور بالجهد الذي يبذله اللاعبون، لدينا تركيز على شيء واحد فقط وهو الفوز في المباراة".

وأردف "أعلم ان رحلة اللاعبين استغرقت ثلاثة أيام للسفر من بغداد إلى المكسيك وحتى وصولهم حظينا بيومين جيدين من الاستشفاء والراحة. حتى موعد المباراة هناك سبعة أيام، كل شيء يجب أن يسير بشكل صحيح وبصورة جيدة".

وواصل مدرب العراق "الشيء الوحيد الذي يمكن ان أسيطر عليه هو استعدادات المنتخب للمباراة".

28 لاعبا بقائمة "أسود الرافدين"

واستدعى أرنولد 28 لاعبا لقائمة "أسود الرافدين" تحضيرا للقاء المصيري والذي يسعى العراق إلى حسمه لبلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد مشاركة يتيمة في مونديال المكسيك عام 1986.

إعلان

وتابع المدرب البالغ 62 عاما "نحن جاهزون لمواجهة المنتخبين (بوليفيا أو سورينام) ونملك إيمانا قويّا، علينا ألّا ننسى أن ترتيب العراق في التصنيف العالمي أعلى من منتخبي بوليفيا وسورينام".

واستطرد قائلا "لاعبو المنتخب العراقي في مستوى الجاهزية لأن جميعهم يلعبون في الدوريات مع أنديتهم. اخترت مجموعة من 28 لاعبا يجب أن يتنافسوا لإثبات أنهم الأجدر بالمشاركة".

وختم المدرب الأسترالي قائلا "مشاركة العراق في المكسيك قد تكون من حسن الحظ مرة أخرى بعد مشاركة مونديال 1986 في المكسيك أيضا، وأنا أطلب من اللاعبين التركيز على شيء وهو إسعاد 46 مليون عراقي".