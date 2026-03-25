رصاصة غادرة تطفئ حلم لاعب سويدي شاب

خيّم حزن عميق على مدينة أوربرو السويدية عقب مقتل الشاب يدعى هوغو موسهاغن، المهاجم الواعد في نادي "بي كي فوروارد" إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة سكنية غرب المدينة مساء السبت الماضي.

وذكر موقع "إكسبريسن" السويدي رحيل هوغو (20 عاماً) لم يكن مجرد حادث جنائي، بل صدمة هزت الأوساط الرياضية والاجتماعية في السويد، نظراً للسجل الأخلاقي الناصع للضحية.

كان عام 2026 يمثل نقطة التحول المنتظرة في مسيرة هوغو الكروية؛ إذ كان يطمح للانتقال إلى عالم الاحتراف الفعلي بعد تألقه في الفريق الأول لناديه.

يروي والده، يواكيم غونارسون، بمرارة: "لقد كان حلمه الأكبر أن يصبح لاعباً محترفاً، كرس حياته بالكامل لهذا الهدف، وكان الجميع يشعر أن هذا العام هو عام انطلاقته الحقيقية".

في الوقت الذي تعاني فيه المدن السويدية من صراعات العصابات المنظمة، أكدت تقارير الشرطة الأولية أن هوغو موسهاغن "ضحية بلا سوابق".

وبحسب المتحدثين الرسميين، لم يُسجل بحقه أي خرق للقانون، ولا توجد أي أدلة تربطه من قريب أو بعيد بشبكات الجريمة المنظمة، مما يضع الحادثة في خانة "العنف العبثي" الذي بات يهدد الأبرياء.

احتشد المئات في كنيسة أوربرو ومركز "ترانغينز" للتدريب لتكريم ذكرى الشاب الذي عُرف بـ "صاحب الابتسامة الدائمة". لم يكن هوغو مجرد لاعب كرة قدم، بل كان ركيزة في مجتمعه الكنسي وعموداً فقرياً لعائلته المكونة من ثلاثة أشقاء كان هو أكبرهم وقدوتهم.

وقالت والدته، ماري موسهاغن، في كلمات مؤثرة: "كان محبوباً من الجميع، يمتلك بصيرة تجعله يهتم بتفاصيل حياة الآخرين بصدق.. عزاؤنا الوحيد هو إيماننا بأنه في مكان أفضل الآن".

رغم مرور أيام على الحادثة، لم تعلن السلطات السويدية عن أي اعتقالات حتى الآن.

وتواصل فرق التحقيق تمشيط موقع الحادث وجمع الشهادات في محاولة لفك لغز الهجوم الذي وقع قبيل منتصف ليلة السبت، في ظل مطالبات شعبية بضرورة وضع حد للانفلات الأمني الذي بات يحصد أرواح المواهب الشابة في وضح النهار.