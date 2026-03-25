بين تهديد المقاطعة والتوترات السياسية.. لغز مباراة إيران ونيوزيلندا يربك حسابات الفيفا

أبدى لاعبو منتخب نيوزيلندا لكرة القدم استعدادهم لمواجهة إيران خارج الولايات المتحدة في مباراتهم الافتتاحية بكأس العالم 2026، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مكان إقامة اللقاء ⁠بسبب التوترات الجيوسياسية.

وكانت إيران من أوائل المنتخبات التي ضمنت التأهل إلى النهائيات، لكن مشاركتها أصبحت محل شك منذ اندلاع الحرب التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران.

ومن المقرر أن يخوض منتخب إيران مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة، ⁠على أن تقام المباراة الافتتاحية يوم 15 يونيو/حزيران أمام نيوزيلندا في لوس أنجلوس. إلا أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم هدد بمقاطعة المباريات التي تقام على الأراضي الأمريكية.

وتستعد نيوزيلندا كما لو أن مباراة لوس أنجلوس ستقام في موعدها، لكن اللاعبين أكدوا اليوم الأربعاء قدرتهم على التأقلم مع أي تغيير محتمل في مكان إقامة المباراة خارج الولايات المتحدة.

وأكد لاعب الوسط ‌رايان توماس، المحترف في هولندا، أن إيران تستحق مكانها في كأس العالم، وإن منتخب نيوزيلندا قادر على التعامل مع

الاهتمام الإضافي المحيط بالمباراة.

وقال توماس "هم يستحقون التأهل للبطولة. وإذا اضطررنا للعب ضدهم في المكسيك أو كندا، فسنلعب هناك. الأمر لا يمثل أي مشكلة بالنسبة لي".

وستتخذ نيوزيلندا من مدينة سان دييغو بجنوب كاليفورنيا مقرا لها خلال البطولة الممتدة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، وهي مدينة تبعد مسافة قصيرة بالسيارة عن الحدود المكسيكية.

وكانت كلوديا شينباوم رئيسة المكسيك قد أكدت الأسبوع الماضي جاهزية بلادها لاستضافة مباريات إيران في كأس ⁠العالم، رغم أن القرار النهائي بشأن أي تغيير في أماكن إقامة المباريات يعود إلى ⁠الفيفا.

وأشار الجناح كوستا بارباروسيس، الذي يلعب في الدوري الأسترالي، إلى أن اللاعبين يتركون مسألة الملعب للمسؤولين لكنه لا يعتقد أن أي تغيير

سيؤثر على تحضيرات نيوزيلندا.

وقال "لا أظن أن ذلك سيؤثر على استعداداتنا على الإطلاق. لدينا معسكر تدريبي قبل مباراتنا الأولى على أي حال، لذا ⁠لا أرى مشكلة في الأمر".

مخاوف أمنية تتعلق بمباراة نيوزيلندا وإيران في لوس أنجلوس

ورفض الفيفا التعليق على احتمال تغيير ملاعب مباريات إيران، مكتفيا بالقول إنه على اتصال بالاتحاد الإيراني لكرة القدم، وإنه يتطلع إلى إقامة ⁠المباريات وفقا للجدول الحالي.

وتلتقي إيران مع بلجيكا في لوس أنجلوس ومع ⁠مصر في سياتل خلال دور المجموعات.

وأقر بارباروسيس، البالغ من العمر 36 عاما ووهو أب لطفلين، بوجود مخاوف أمنية تتعلق بمباراة نيوزيلندا وإيران في لوس أنجلوس. لكنه أكد ثقته في قدرة السلطات على تأمين اللاعبين وعائلاتهم خلال مشاركة منتخب نيوزيلندا في أول كأس عالم له منذ 2010.

وقال جناح ‌ويسترن سيدني واندرارز "أتفهم سبب قلق البعض، لكن بالنظر إلى أهمية الحدث، أرغب في وجود عائلتي هناك. سأشعر بالأمان بوجودهم، ولا أعتقد أنهم سيفوتون هذه الفرصة".

وأشار رايان توماس إلى أن اللاعبين النيوزيلنديين قد يشعرون بالتوتر قبل المباراة، لكنه اعتبر ‌ذلك ‌أمرا طبيعيا في أي مباراة افتتاحية ببطولة كبرى.

وقال اللاعب البالغ 31 عاما "من الطبيعي وجود توقعات كبيرة قبل المباراة الافتتاحية. سيكون من المثير رؤية كيفية تعاملنا مع هذا الضغط، لكنني واثق من قدرة الفريق على تقديم أداء قوي داخل الملعب".