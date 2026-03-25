انسحب روميلو لوكاكو مهاجم نابولي الإيطالي من قائمة منتخب بلجيكا خلال مباراتيه الوديتين في أمريكا، من أجل التركيز على استعادة لياقته البدنية بشكل أفضل.

وغاب لوكاكو عن الملاعب لعدة أشهر بسبب الإصابة في الفخذ، كما تراجعت مشاركاته مع نابولي، والآن بات يفضل استغلال فترة التوقف الدولي من أجل رفع معدل لياقته البدنية، حسبما أكد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الثلاثاء.

وقال الاتحاد البلجيكي للعبة في بيان الثلاثاء: "يفضل روميلو ‌التدريب ⁠في الفترة المقبلة بهدف تحسين لياقته البدنية".

وكانت المشاركة الأخيرة له مع المنتخب عندما سجل هدفا ⁠في الفوز 4-3 على ويلز في تصفيات كأس العالم في ⁠بروكسل في يونيو/حزيران، قبل أن يغيب عن آخر 6 مباريات دولية لبلجيكا.

وخرج أيضا من صفوف منتخب بلجيكا هانس فيناكين لاعب وسط كلوب بروج ولياندرو تروسارد جناح أرسنال بسبب الإصابة.

ويلتقي منتخب بلجيكا نظيره الأمريكي السبت المقبل في أتلانتا وبعدها بثلاثة أيام يلاقي المكسيك في شيكاغو، استعدادا لبطولة كأس العالم التي تنطلق في يونيو/حزيران.

وتلعب بلجيكا في المجموعة السابعة في كأس العالم 2026 إلى جانب مصر وغيران ونيوزيلندا.