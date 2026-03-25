15 ألف دولار لدخول أمريكا.. قرار مفاجئ يربك جماهير تونس والجزائر قبل مونديال 2026

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - FIFA World Cup 2026 Draw - John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington, D.C., U.S. - December 5, 2025 U.S. President Donald Trump with the World Cup trophy during the FIFA World Cup 2026 Draw Pool via REUTERS/Jia Haocheng
سندات التأمين الأمريكية باتت عائقا أمام مشجعي 5 منتخبات لحضور نهائيات كأس العالم (رويترز)
Published On 25/3/2026

يتعين على المشجعين القادمين من بعض الدول لمساندة منتخباتهم في نهائيات كأس العالم، دفع مبلغ تأمين من أجل الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى 15 ألف دولار.

ويضغط الاتحاد الدولي لكرة القدم، سرا، على إدارة الرئيس دونالد ترامب، من أجل إعفاء اللاعبين من هذه الوديعة.

5 منتخبات في قلب العاصفة

وستكون دول الجزائر والرأس الأخضر والسنغال وكوت ديفوار وتونس، الممثلة بمنتخبات مشاركة في المونديال الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ضمن قائمة 50 دولة ستخضع جوازات سفرها لقانون جديد يلزم الزائرين بدفع كفالة تصل إلى 15 ألف دولار أمريكي للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

ويمكن تحديد سقف لهذا المبلغ بـ 5 آلاف دولار أمريكي للأطفال، وما بين 10 آلاف و15 ألف دولار أمريكي للبالغين.

Dec 5, 2025; Washington, District of Columbia, USA; United States president Donald Trump speaks after receiving the FIFA Peace Prize from FIFA president Gianni Infantino during the FIFA World Cup 2026 Final Draw at John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Mandatory Credit: Amber Searls-Imagn Images
فيفا يسعى حالياً لإقناع إدارة ترامب بقبول "خطابات دعوة رسمية" كبديل للضمانات المالية (رويترز)

وسيبدأ تطبيق "البرنامج التجريبي لسندات التأشيرة" في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا أتليتيك"، ولن يسمح أي إجراء بالإعفاء من هذا التأمين، مما يلزم اللاعبين، وكذلك المدربين وأعضاء الطاقم وأي شخص من وفد إحدى هذه الدول الخمس، بإيداع مبالغ تصل إلى 15 ألف دولار أمريكي (حوالي 12.945 يورو).

وسيتم استرداد هذا المبلغ إذا لم يتجاوز تاريخ المغادرة التاريخ المحدد في التأشيرة.

