قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة: مواجهات نارية مرتقبة في تجمع جدة

ستشهد نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم مواجهات نارية مرتقبة في دور الثمانية، في نسخة استثنائية تأثرت بشدة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط، ما دفع المنظمين إلى إقامة المراحل النهائية للبطولة بنظام التجمع في جدة خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل/نيسان.

قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة

وجرت قرعة دور الثمانية اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بماليزيا، وأسفرت عن مواجهات قوية تجمع بين أندية الشرق والغرب.

كما ستسبق الأدوار النهائية إقامة مباريات دور الستة عشر لمنطقة الغرب، وذلك بنظام المباراة الواحدة في جدة يومي 13 و14 أبريل/نيسان.

وكان من المقرر إقامة مباريات دور الستة عشر لمنطقة الغرب في قطر وإيران والإمارات بنظام الذهاب والإياب خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الحالي، قبل أن تفرض الظروف نقلها إلى السعودية.

وسيواجه الأهلي السعودي حامل اللقب فريق الدحيل القطري، فيما يلتقي الهلال السعودي، المتوّج باللقب أربع مرات، مع السد القطري أيضا.

كما يلتقي شباب الأهلي الإماراتي مع تراكتور الإيراني، ويواجه الوحدة الإماراتي فريق الاتحاد السعودي حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت مباريات دور الستة عشر لمنطقة الشرق قد انتهت بالفعل بتأهل كل من فيسيل كوبي وماتشيدا زيلفيا من اليابان، إلى جانب بوريرام يونايتد التايلاندي وجوهور دار التعظيم الماليزي.

وبحسب قرعة دور الثمانية سيواجه الفائز من مباراة الهلال السعودي والسد القطري فريق فيسيل كوبي الياباني.

وتصدر الهلال مرحلة الدوري في الغرب، بينما جاء السد ثامنا، واحتل فيسيل كوبي المركز الثاني في الشرق.

أما الفائز من مواجهة الأهلي السعودي والدحيل القطري، فسيلتقي جوهور دار التعظيم الماليزي، الذي أنهى مرحلة المجموعات في المركز السادس بشرق القارة.

ويلتقي ماتشيدا زيلفيا الياباني، متصدر الشرق، مع الفائز من مباراة الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي. وكان الاتحاد قد أنهى مرحلة الدوري في المركز الرابع في الغرب، متقدما على الوحدة صاحب المركز الخامس.

وفي المواجهة الرابعة، يلتقي بوريرام يونايتد التايلاندي مع الفائز من تراكتور الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي.

وجاء بوريرام رابعا في الشرق، بينما حل تراكتور ثالثا في الغرب، متقدما بثلاثة مراكز على شباب الأهلي.

وسيقام لقاء دور الثمانية الأول يوم 16 أبريل/نيسان، تليه المباراتان الثانية والثالثة يوم 17 أبريل/نيسان، فيما يختتم الدور بالمباراة الرابعة يوم 18 أبريل/نيسان. بينما تقام مواجهتا قبل النهائي يومي 20 و21 أبريل/نيسان.

أما النهائي المرتقب، فيقام يوم 25 أبريل/نيسان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث ينتظر البطل المجد القاري إلى جانب جائزة مالية قياسية لا تقل عن 12 مليون دولار.

وفيما يلي قرعة دور الثمانية لدوري أبطال آسيا للنخبة: