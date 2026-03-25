فاجأ النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الأوساط الرياضية برفضه وضع "السيليساو" كمرشح أول للظفر بلقب كأس العالم 2026، مؤكداً أن النتائج الأخيرة تفرض على المنتخب البرازيلي التخلي عن نغمة "الأفضلية المطلقة" والتركيز على العمل الجماعي الهادئ.

ويرى نجم ريال مدريد أن صفة "المرشح الأبرز" باتت تشكل ضغطاً سلبياً على اللاعبين، موضحاً: "إذا نظرنا إلى النتائج الأخيرة، فنحن لسنا المرشحين الأوفر حظاً. رغم ثقل القميص وجودة الأسماء، إلا أننا نحتاج للوحدة أكثر من أي وقت مضى".

وأشار فينيسيوس إلى أن وصول المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أحدث فارقاً جوهرياً في فهم أساليب اللعب، مما ساهم في تخفيف الضغوط النفسية عن المجموعة.

ورغم نبرة التواضع، لم يخفِ صاحب الرقم "7" رغبته الجامحة في العودة لمنصات التتويج، مؤكداً جاهزيته البدنية والذهنية للقيام بدور القيادة.

وقال "فيني": "أتدرب بقوة في منزلي لتجنب الإصابات؛ لا أريد تكرار مرارة الخسارة مجدداً. أنا مستعد لمواجهة كافة التحديات في مسيرتي الدولية".

وأشاد فينيسيوس بالعمق الهجومي الذي يمتلكه المنتخب حالياً، مشيراً إلى جيل صاعد يضم أسماء مثل إندريك، وإستيفاو، إلى جانب الخبرات المتمثلة في رافينيا وجواو بيدرو.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى تفاصيل تكتيكية قد تحسم اللقب: "نحن جاهزون لحسم المباريات حتى عبر الكرات الثابتة.. هكذا تُربح بطولات كأس العالم".

وأوقعت القرعة منتخب البرازيل ضمن المجموعة الثالثة، رفقة المغرب وهايتي وإسكتلندا.