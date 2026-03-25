8 أسماء مرشحة لخلافة محمد صلاح في ليفربول

Soccer Football - UEFA Champions League - Round 16 - Second Leg - Liverpool v Galatasaray - Anfield, Liverpool, Britain - March 18, 2026 Liverpool's Mohamed Salah applauds fans after being substituted REUTERS/Phil Noble
محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول نهاية الموسم (رويترز)
Published On 25/3/2026

يستعد ليفربول لطي صفحة أحد أبرز نجومه في العصر الحديث، مع إعلان رحيل محمد صلاح نهاية الموسم الجاري، عقب مسيرة امتدت تسع سنوات في ملعب "أنفيلد".

ويغادر صلاح النادي وهو ثالث أفضل هداف في تاريخه، خلف إيان راش وروجر هانت، بعدما دون اسمه بأحرف من ذهب عبر سلسلة من الأرقام القياسية والإنجازات، أبرزها التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، ولقب دوري أبطال أوروبا.

وقال النجم المصري في بيان وداعه: "للأسف، جاء اليوم. لم أتخيل يوما كم سيصبح هذا النادي وهذه المدينة جزءا من حياتي. ليفربول ليس مجرد ناد لكرة القدم".

ويشير "موقع ترانسفير ماركت" إلى أن ليفربول قد يتجه للتعاقد مع جناحين خلال سوق الانتقالات الصيفية، في محاولة لإعادة تشكيل الخط الأمامي، بدلا من الاعتماد على بديل مباشر واحد.

وإليكم بعض الأسماء المرشحة لخلافة النجم المصري محمد صلاح:

أوليس.. "الحلم الصعب"

يبرز اسم مايكل أوليس، لاعب بايرن ميونخ، خيارا مثاليا لتعويض صلاح في ظل تألقه اللافت وقدرته على اللعب في الجناح الأيمن بأسلوب مشابه.

أوليس يتألق مع بايرن ميونخ هذا الموسم (الفرنسية)

لكن إتمام الصفقة يبدو معقدا، نظرا لقيمته السوقية المرتفعة، والتي قد تقترب من 200 مليون يورو (نحو 216 مليون دولار) ، إلى جانب تمسك ناديه بخدماته، رغم تقارير تشير إلى رغبته المستقبلية في العودة إلى إنجلترا.

قائمة البدائل المطروحة

في ظل صعوبة التعاقد مع أوليس، يدرس ليفربول عددا من الخيارات:

  • يان ديوماند (لايبزيغ):   

يُعد يان ديوماند من أكثر المواهب طلبا في أوروبا، بعد موسم أول لافت بقميص لايبزيغ، حيث سجل 11 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة في 29 مباراة، بفضل مهاراته الفردية وقدرته على صناعة الفارق.

ديوموند المتألق مع لايبزيغ في الدوري الألماني (الفرنسية)

 وعلى عكس بايرن ميونخ، يعتمد لايبزيغ على نموذج قائم على تطوير المواهب الشابة وبيعها لتحقيق أرباح، ما يجعل التعاقد مع اللاعب ممكنا من حيث المبدأ.

لكن يبقى التساؤل مطروحا حول مدى استعداد ليفربول لدفع نحو 100 مليون يورو (نحو 108 ملايين دولارِ) مقابل لاعب يملك خبرة موسم واحد فقط في أحد الدوريات الكبرى، خاصة في ظل الحذر من تكرار تجربة الإنفاق الكبير على مواهب الدوري الألماني، كما حدث مع فلوريان فيرتز.

  • أنتوني غوردون (نيوكاسل)

يحظى أنتوني غوردون بإعجاب كبير من جانب ليفربول، وقد يتحول هذا الاهتمام إلى تحرك جاد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

غوردون جناح نيوكاسل الطائر (الفرنسية)

 ويجيد الدولي الإنجليزي اللعب على الجهة اليمنى، لكنه يفضّل في الأساس مركز الجناح الأيسر، وهو ما قد يفرض على ليفربول التعاقد مع لاعب إضافي لتعويض رحيل محمد صلاح، أو اللجوء إلى خيار تكتيكي يتمثل في توظيف جيريمي فريمبونغ في أدوار هجومية متقدمة.

  • رودريغو (ريال مدريد)

شهدت قيمة رودريغو تراجعا ملحوظا خلال الأشهر الـ 18 الماضية، ما قد يدفع ريال مدريد إلى التفكير في بيعه خلال سوق الانتقالات الصيفية لتمويل عملية إعادة بناء الفريق.

رودريغو خاض 27 مباراة هذا الموسم مع ريال مدريد في مختلف المسابقات (غيتي)

وانخفضت القيمة السوقية للجناح البرازيلي بنحو 60 مليون يورو (نحو 65 مليون دولارِ) خلال العامين الأخيرين، لكنه لا يزال يُعد من الأجنحة المميزة بفضل خبرته وجودته الفنية.

غير أن إصابته بقطع في الرباط الصليبي قد تُبعده عن كأس العالم 2026، كما قد تعقّد فرص رحيله هذا الصيف، في ظل فترة التعافي الطويلة التي تتطلبها مثل هذه الإصابات.

ماغنيس أكليوش (موناكو):

راقب ليفربول أداء مغناس أكليوش عن كثب هذا الموسم، لا سيما بعد عرضه الرائع أمام باريس سان جيرمان. ويفضل نجم موناكو اللعب على الجناح الأيمن، ما يجعله خيارا مثيرا للاهتمام لتعويض رحيل محمد صلاح.

الجوهرة أكليوش ذو الأصول الجزائرية والمتألق مع موناكو (أسوشيتد برس)

ويُظهر انضمامه إلى منتخب فرنسا بقيادة ديدييه ديشان، الذي يضم نخبة من المهاجمين العالميين، مدى موهبته العالية، فضلا عن كونه خيارا نسبيا ميسور التكلفة مقارنة ببدائل أخرى.

  • ماتياس سولي (روما):

يعد الأرجنتيني ماتياس سولي جناح روما واحدا من الأسماء التي تتابعها إدارة ليفربول عن كثب.

سولي أحد الأجنحة الواعدة في الدوري الإيطالي (غيتي)

ويحقق سولي القادم من يوفنتوس موسما مميزا مع روما، إذ ساهم خلاله بـ 14 هدفا أو تمريرة حاسمة في 34 مباراة.

غير أن جدوى الاعتماد عليه لتعويض محمد صلاح محل جدل بحسب محللين، خاصة أنه غالبا ما يلعب مركزيا، إلا أن تجربة ليفربول السابقة مع ضم مهاجم موهوب مثل صلاح من روما تمنح النادي تفاؤلا بإمكانية الاستفادة من إمكانياته.

  • جارود بوين (وست هام):

لن يكون جارود بوين من الخيارات المفضلة لليفربول، لكنه قد يمثل فرصة سوقية ممتازة هذا الصيف.

جارود بوين جناح وست هام (رويترز)

نادي وست هام غارق في صراع الهبوط ويحتل المركز الثامن عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يغادر بوين إذا هبط الفريق.

اللاعب الدولي الإنجليزي كان مخلصا جدا للهامرز، لكنه لن يرغب في اللعب بدوري (تشامبيونشيب/Championship).

في سن 29، لا يُعتبر بوين لاعبا للمستقبل، لكن إنتاجه الهجومي في الدوري الإنجليزي الممتاز لا يمكن إنكاره.

  • موسى ديابي (الاتحاد):

أفاد موقع "ترانسفير ماركت" بأن ليفربول قد استفسر عن وضع اللاعب موسى ديابي، رغم كونه خياراً غير تقليدي للنادي.

موسى ديابي نجم الإتحاد السعودي (غيتي)

أفاد موقع "ترانسفير ماركت" بأن ليفربول قد استفسر عن وضع اللاعب موسى ديابي، رغم كونه خياراً غير تقليدي للنادي.

اللاعب، الذي ينشط حاليا في صفوف الاتحاد السعودي، يمتلك خبرة سابقة في البريميرليغ مع أستون فيلا، ما يجعله خياراً اقتصادياً متاحاً لتدعيم صفوف الريدز.

يجمع مراقبون على أن تعويض لاعب بحجم محمد صلاح لا يمكن أن يتم عبر صفقة واحدة، بل يتطلب إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الهجومية.

وبين "الحلم" المتمثل في أوليس، والخيارات الواقعية الأخرى، يبدو أن ليفربول مقبل على صيف حاسم، قد يعيد رسم ملامح الفريق لسنوات قادمة.

