بعد الخروج الأفريقي.. الوداد المغربي يتعاقد مع مدرب الرجاء السابق
Published On 25/3/2026
أعلن الوداد، الثلاثاء، تعاقده مع المدرب باتريس كارتيرون، إذ يسعى النادي المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم للتعافى بعد خروجه الصادم من كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وانفصل الوداد عن المدرب محمد أمين هاشم أمس الاثنين، بعد يوم واحد من التعادل 2-2 مع ضيفه ومواطنه أولمبيك آسفي، ليودع المسابقة بقاعدة الهدف الاعتباري بعد التعادل 3-3 في مجموع مباراتي دور الثمانية.
وقال النادي المغربي عبر منصة إكس "نادي الوداد الرياضي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون".
وستكون التجربة هي الثانية للمدرب كارتيرون في المغرب بعدما قاد الرجاء عام 2019.
ويحتل الوداد المركز الثاني في الدوري المغربي برصيد 29 نقطة حصدها خلال 12 مباراة ويتأخر بفارق نقطة واحدة خلف الرجاء الذي خاض 15 مباراة حتى الآن.
المصدر: رويترز