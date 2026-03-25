بعد الخروج الأفريقي.. الوداد المغربي يتعاقد مع مدرب الرجاء السابق

⁠أعلن الوداد، الثلاثاء، تعاقده مع المدرب باتريس كارتيرون، إذ ⁠يسعى النادي المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة ⁠القدم للتعافى بعد خروجه الصادم من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانفصل الوداد عن المدرب محمد أمين هاشم ‌أمس الاثنين، بعد يوم واحد من التعادل 2-2 مع ضيفه ومواطنه أولمبيك آسفي، ليودع المسابقة بقاعدة الهدف الاعتباري بعد التعادل 3-3 في مجموع ⁠مباراتي دور الثمانية.

وقال النادي ⁠المغربي عبر منصة إكس "نادي الوداد الرياضي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون".

وستكون ⁠التجربة هي الثانية للمدرب كارتيرون ⁠في المغرب بعدما قاد ⁠الرجاء عام 2019.

ويحتل الوداد المركز الثاني في الدوري المغربي برصيد 29 ‌نقطة حصدها خلال 12 مباراة ويتأخر بفارق نقطة واحدة خلف ‌الرجاء ‌الذي خاض 15 مباراة حتى الآن.