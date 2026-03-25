"الملك المصري" محمد صلاح.. كيف حطم كل الأرقام القياسية مع ليفربول؟

وضع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول حدا لتجربته الاحترافية مع "الريدز" التي استمرت 9 أعوام، رسخ فيها نفسه كواحد من نجوم كرة القدم في العالم والدوري الإنجليزي وأوروبا.

وأعلن صلاح (33 عاما) أمس رحيله عن ليفربول نهاية الموسم الحالي 2025-2026، بعد رحلة مليئة بالإنجازات الفردية والجماعية.

ومنذ وصوله إلى ليفربول صيف عام 2017 قادما من روما في صفقة بلغت 42 مليون يورو (نحو 45.4 مليون دولار)، قاد صلاح "الريدز" للتتويج بجميع الألقاب الممكنة محليا وقاريا وأوروبيا، بفضل الكثير من الأهداف الحاسمة.

ألقاب محمد صلاح الـ9 مع ليفربول:

الدوري الإنجليزي الممتاز: 2 (2019-2020، 2024-2025).

كأس الاتحاد الإنجليزي: 1 (2021-2022).

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة: 2 (2021-2022، 2023-2024).

كأس الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي): 1 (2022).

دوري أبطال أوروبا: 1 (2018-2019).

كأس السوبر الأوروبي: 1 (2019).

كأس العالم للأندية: 1 (2019).

أهداف غزيرة لـ"الملك المصري"

وعلقت صحيفة "ذا صن" البريطانية على مسيرة صلاح مع ليفربول بالقول "عندما تنظر إلى عظماء الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات القادمة، فلن تجد كثيرين يقتربون من مستواه".

وتميّز صلاح عن غيره من اللاعبين بشغفه الدائم في تسجيل وصناعة الأهداف، وهو ما جعله واحدا من أفضل الأجنحة في العالم، وأرقامه الاستثنائية أقوى دليل على ذلك.

وخاض صلاح مع ليفربول 435 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 255 هدفا وقدم لزملائه 122 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

مساهمات محمد صلاح التهديفية مع ليفربول في كل البطولات بحسب "ترانسفير ماركت":

سجل 192 هدفا وصنع 92 في 310 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل 8 أهداف وصنع 2 في 14 مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل 4 أهداف وصنع 1 في 11 مباراة بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

سجل هدفا وصنع مثله في 4 مباريات بكأس الدرع الخيرية.

سجل 47 هدفا وصنع 20 في 82 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

سجل هدفا في مباراتين بتصفيات دوري أبطال أوروبا.

سجل 5 أهداف وصنع 4 في 9 مباريات بالدوري الأوروبي.

صنع هدفا واحدا في مباراتين بكأس العالم للأندية.

"الملك المصري" يتفوق على الجميع

وبالنظر إلى مساهماته التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ وصوله إلى ليفربول، فإن أقرب منافسيه خلال الفترة نفسها هو الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لاعب توتنهام السابق، والذي يملك 173 مساهمة تهديفية.

إعلان

ويتفوق صلاح على الكثير من نجوم "البريميرليغ" في هذا الجانب، أبرزهم هاري كين، برونو فيرنانديز وكيفين دي بروين.

اللاعبون الأكثر مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ وصول صلاح إلى ليفربول عام 2017:

محمد صلاح: 281 مساهمة تهديفية في 310 مباريات.

سون هيونغ مين: 173 مساهمة تهديفية في 271 مباراة.

هاري كين: 169 مساهمة تهديفية in 204 مباريات.

كيفين دي بروين: 150 مساهمة تهديفية في 224 مباراة.

برونو فيرنانديز: 137 مساهمة تهديفية في 223 مباراة.

رحيم ستيرلنغ: 135 مساهمة تهديفية في 237 مباراة.

جيمي فاردي: 132 مساهمة تهديفية في 237 مباراة.

إيرلينغ هالاند: 130 مساهمة تهديفية في 126 مباراة.

أولي واتكينز: 119 مساهمة تهديفية في 214 مباراة.

ماركوس راشفورد: 118 مساهمة تهديفية في 254 مباراة.

أرقام محمد صلاح القياسية

ولم يكتف صلاح بذلك، بل أضاف إلى سجله الشخصي العديد من الأرقام القياسية غير المسبوقة في تاريخ "البريميرليغ".

ويعد صلاح صاحب أكبر مساهمة تهديفية في موسم واحد بالدوري الإنجليزي مكون من 38 مباراة، وذلك بفضل مساهماته الـ47 خلال موسم 2024-2025 الذي تُوج به ليفربول باللقب.

كما أن هدفه في مرمى برايتون في ديسمبر/كانون الأول الماضي، جعله يتجاوز واين روني كأكثر لاعب مساهمة تهديفية مع نادٍ واحد (276 مساهمة تهديفية في ذلك الوقت).

ويُعد صلاح أيضا صاحب أكبر عدد من المساهمات التهديفية في ملعب واحد، برصيد 152 هدفا في ملعب أنفيلد متفوقا بفارق هدف واحد على أسطورة أرسنال تييري هنري الذي يملك 151، وفق "ذا صن".

وفي الوقت نفسه، تشير أرقام شبكة "أوبتا" (Opta) المتخصصة في البيانات إلى أن صلاح يتصدر ترتيب اللاعبين في الفرص المصنوعة من اللعب المفتوح (534)، والتسديدات (1104)، والتسديدات على المرمى (480)، ولمسات الكرة داخل منطقة جزاء الخصم (2717).

رقم مشترك مع هنري

وحصد صلاح مع ليفربول جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي في 4 مناسبات، وهو رقم قياسي يتقاسمه مع الفرنسي هنري.

المواسم التي حصد فيها صلاح جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز:

32 هدفا في موسم 2017-2018.

22 هدفا في موسم 2018-2019.

23 هدفا في موسم 2021-2022.

29 هدفا في موسم 2024-2025.

إلى جانب ما سبق، فاز صلاح بثلاث جوائز لأفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين، وهو رقم قياسي.

كما نقش صلاح اسمه في المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ، خلف إيان راش (346 هدفا)، وروجر هانت (285 هدفا).