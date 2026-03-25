من أزمة بانينكا إلى نجومية الديربي.. ولادة جديدة للمغربي دياز في ريال مدريد

يمر الدولي المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد بحالة فنية مذهلة، متجاوزا الفترة القاسية التي عاشها في الآونة الأخيرة بعدما أهدر ركلة الجزاء الحاسمة في نهائي كأس أفريقيا 2025 وما تلاها من جلوسه على مقاعد البدلاء مع الفريق الملكي.

وانتقل دياز (26 عاما) من البقاء في الظل إلى لاعب أساسي لا غنى عنه في تشكيلة مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا، على حد تعبير صحيفة ماركا (Marca) الإسبانية، ولعب دورا حاسما في فوز فريقه بديربي مدريد على حساب أتلتيكو في الدوري الإسباني، يوم الأحد الماضي.

ولادة جديدة للمغربي دياز في ريال مدريد

وأضافت "بات دياز مثالا يُحتذى به في الصمود داخل غرفة الملابس متجاوزا اللحظات الصعبة التي عاشها في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي".

وتسبب دياز في ركلة الجزاء التي سجّل منها زميله فينيسيوس جونيور هدف التعادل (1-1)، كما برز خلال الديربي بأرقام لافتة، إذ كان اللاعب الأكثر لمسا للكرة داخل منطقة الخصم (7 مرات)، والأكثر فوزا بالالتحامات بالتساوي مع خوليان ألفاريز ودافيد هانكو لاعبي أتلتيكو مدريد (11 مرة).

وخضعت شخصية وعقلية اللاعب لاختبار غير مسبوق بعد إهداره ركلة الجزاء على طريقة بانينكا أمام السنغال في نهائي كأس أفريقيا الذي جرى يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي.

ومنذ تلك الركلة لم يواجه دياز صعوبة في الحصول على دقائق لعب مع ريال مدريد فحسب، بل إن بعض لاعبي الأكاديمية مثل تياغو بيتارتش وسيزار بالاسيوس سبقوه أحيانا في اختيارات أربيلوا.

لكن أربيلوا منح دياز أملا جديدا عندما أشركه أساسيا في 5 مباريات متتالية (سيلتا فيغو، مباراتا مانشستر سيتي، إلتشي وأتلتيكو مدريد)، إذ استفاد اللاعب بشكل "مثالي" من غياب كيليان مبابي وجود بيلينغهام.

إعلان

وأثمرت شراكته الهجومية مع فينيسيوس عن 3 تمريرات حاسمة (رايو فاليكانو، فالنسيا، مانشستر سيتي)، إضافة إلى حصوله على ركلتي جزاء (رايو وأتلتيكو مدريد).

وترى الصحيفة أنه يتعين على دياز الآن الحفاظ على مستواه الكبير مع عودة منافسات الليغا ودوري أبطال أوروبا بعد فترة التوقف الدولي.

وخاض دياز مع ريال مدريد هذا الموسم 31 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها هدفا وحيدا وقدّم لزملائه 6 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت (Transfermarkt) الشهير.