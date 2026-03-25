الأهلي يطيح بـ3 لجان كروية ويبدأ ثورة تصحيح للموسم الجديد

أعلن النادي الأهلي عن إقالة ثلاث لجان بعد توديع الفريق لدوري أبطال فريقيا بالخسارة ذهابا وإيابا أمام الترجي التونسي ضمن منافسات دور الثمانية.

وقال الأهلي في بيان رسمي اليوم الأربعاء إن مجلس الإدارة وافق بعد اجتماعه اليوم على التصور المقدم من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس المكلفين بملف الكرة واستعدادا للموسم الجديد.

وأوضح أنه وفقا لذلك تقرر إقالة لجان التخطيط والتعاقدات والكشافين.

وكانت لجنة التخطيط تضم كلا من مختار مختار وزكريا ناصف، بينما كان أسامة هلال رئيسا للجنة الكشافين، ويتولى مهمة الإشراف العام على لجنة التعاقدات.

ونوه البيان أيضا إلى التأكيد على تواجد ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بجانب الفريق الأول في المرحلة النهائية من بطولة الدوري، والإعلان عن بقية القرارات العاجلة الخاصة بقطاع الكرة خلال الجلسة القادمة.

وفي بيان لاحق، أعلن الأهلي أيضا أنه بناء على طلب محمود الخطيب، رئيس النادي، وافق مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم على تكليف ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، بمهمة الإشراف العام على شؤون كرة القدم، مع منحهما كافة الصلاحيات والدعم الكامل من مجلس الإدارة.

وكان الأهلي خسر ذهابا أمام الترجي التونسي بنتيجة 0-1 في رادس، وإيابا بنتيجة 2-3 في القاهرة يوم السبت الماضي، ليودع البطولة القارية من دور الثمانية ويتأهل الفريق التونسي لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي.